La Agencia Estatal de Investigacion (AEI), Informó que, al realizar diversas diligencias para el esclarecimiento de un homicidio ocurrido durante el presente mes y año en el poblado de San Buenaventura, Chih., solicitaron ante el Tribunal correspondiente una orden de cateo para inspeccionar una bodega ubicada en el cruce de las calles Francisco Javier Mina S/N y 5 de mayo, en la zona Centro, del citado poblado. Localizando ocho automóviles con reporte de robo, un arma de fuego, cartuchos útiles y percutidos, siendo de la siguiente manera:

– Un vehículo de la marca Nissan Patfinder con número de matrícula LPC-7741 y con número de serie 5N1DR2MN6JC678739 de color blanco con reporte de robo.

– Un vehículo tipo Pick Up GMC de color blanco con número de serie 1GT11SEG8GF137858 sin matrícula.

– Un vehículo de la marca Ford F150 tipo Pick Up de color blanco con número de matrícula BVZ-310 del estado de Colorado, con número de serie 1FTFW1EF0BFB84285.

– Un vehículo de la marca Nissan tipo Pick Up, línea Titán, con número de matrícula MTC-9081 del estado de Texas, con número de serie 1N6AA1EK9JN538361.

– Un vehículo de la marca Mercedez Benz de color negro. línea AMG, sin matrícula con número de serie 4JGED6EB3LA151285.

– Vehículo de la marca Dodge línea Journey, color blanco, con número de matrícula OLU-076 del estado de Colorado, con número de serie 3C4PDDGG6HT583895.

– Vehículo de la marca Ford F150, color guinda, con número de matrícula KZZ-4878 del estado de Texas, con número de serie 1FTEW1CG0JFC44524.

– Vehículo de la marca Chrysler tipo Cherokee de color gris, sin matrícula de circulación, con número de serie 1J4GW68N2XC678140, el cual cuenta con blindaje.

Así mismo en el interior del vehículo de la marca Mercedez Benz, se localizó en la parte trasera un estuche de color negro el cual contiene en su interior una pistola tipo escuadra de color beige con negro de la marca CANIK, calibre 9 milímetros, modelo T6472-16AP-16129 con dos cargadores y tres cartuchos útiles.

Mientras que en la parte trasera del vehículo de la marca Ford F150 de color guinda se localizaron varios casquillos percutidos de calibres .223, 7.62×39, .22 y calibre 50.

También se localizó y se aseguró una maleta de color negro conteniendo en su interior 192 cartuchos útiles calibre 7.62X39.