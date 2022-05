Katya Echazarreta será la primera mujer nacida en México en ir al espacio por parte de Blue Origin, aunque fue la empresa Space for Humanity la encargada de compartir la reacción de la ingeniera de Guadalajara, quien no pudo contener la emoción tras recibir la noticia.

“‘¡Vas al espacio!’ ¡Estamos encantados de presentar a nuestra primera astronauta, Katya Echazarreta! La sorprendimos en una llamada con la noticia de que irá al espacio en la misión NS-21 de Blue Origin.

Rachel Lyons, directora ejecutiva de Space & Humanity, fue la encargada de darle la noticia a Katya Echazarreta. “He soñado con el momento en que podamos decirle a alguien que va a ser nuestro primer ciudadano astronauta. Me emociona decirte que ahora mismo es ese momento, Katya, y serás nuestra ciudadana astronauta número uno“, le informa.

“Irás al espacio”, le dice Lyons. En ese instante, la nacida en Guadalajara, Jalisco, se suelta a llorar y confiesa que no sabe qué decir. “Mi mamá se va a volver loca, gracias”, es lo único que puede decir ante su emoción.

Posteriormente, Maikala Harris, de Blue Origin, le comunica que podrá llevar a una persona al lanzamiento, a lo que inmediatamente responde que será su madre. “Su hija irá al espacio”, le dice Harris a la mamá de Katya Echazarreta, quien grita y abraza a su hija diciendo en español: “Te amo, lo sabía, siempre lo supe”.

Katya se mudó junto con su madre a Estados Unidos cuando ella tenía siete años, por lo que han vivido juntas todas las complicaciones y logros de la joven astronauta. Actualmente está casada, aún después de sufrir por la diferencia del idioma, aunque según ella, consiguió adaptarse a su nueva vida en dos años.

De acuerdo con el comunicado oficial de Blue Origin, Katya Echazarreta nació en Guadalajara, Jalisco y su misión es brindar representación a mujeres y minorías interesadas en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Es coanfitriona de la serie de YouTube “Netflix IRL” y “Electric Kat” en el programa de CBS “Mission Unstoppable”.

Actualmente, Katya está cursando una maestría en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Johns Hopkins y obtuvo su licenciatura en ingeniería eléctrica de UCLA en 2019.

Después de graduarse, pasó casi cuatro años en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA trabajando en cinco misiones, incluida la Perseverance Rover y Europa Clipper.

"YOU'RE GOING TO SPACE!" We're thrilled to introduce our first Astronaut, Katya Echazarreta! We surprised her on a call with the news that she will be going to Space on Blue Origin's NS-21 mission. Journey with Katya and #s4h as she experiences and shares the #overvieweffect. pic.twitter.com/upaWgIsSzu

— Space for Humanity (@SpaceHumanity) May 9, 2022