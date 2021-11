¿Vamos a colonizar Marte? Para muchos expertos, ese es el plan, pero están conscientes de que el Planeta Rojo no tiene un ambiente ideal para los humanos, acostumbrados a las condiciones de la Tierra, y eso puede tener consecuencias.

Algunos expertos dicen que no podemos vivir en el espacio, que nuestros cuerpos no están hechos para eso y que no podríamos sobrevivir si lo intentáramos, pero otros dicen que es un tema de adaptación y que, aunque no todos van a sobrevivir a la misión, es muy probable que terminemos evolucionando y “mutando” para desarrollar las habilidades y características que necesitamos para sobrevivir allá afuera.

Elon Musk y NASA tienen planes para llevar humanos a Marte (aunque primero hay que volver a pisar la Luna). Musk dice que será tan pronto como el 2024 y que eso va a cambiar para siempre los viajes espaciales. Jeff Bezos incluso dijo que, en un futuro, los humanos van a nacer fuera de la Tierra y solo van a visitar el planeta azul como parte de unas vacaciones, pero esas solo son suposiciones y los que tienen más idea son los científicos.

La verdad es que no sabemos qué podría pasar si llegamos a vivir a otro planeta, cómo nos afectarían las condiciones, atmósfera, el clima y elementos como la radiación, pero el profesor Scott Solomon, un biólogo de la Rice University especializado en evolución, dijo en una entrevista con Inverse que la vida en el Planeta Rojo nos va a llevar a mutar.

“¿En qué está pensando un biólogo evolutivo que es interesante para mí? ¿Qué pasa si realmente tenemos éxito?” preguntó al sitio. “No creo que haya habido tanta discusión sobre lo que sería de las personas que viven en estas colonias generaciones más tarde”.

En enero de 2018, Solomon dio una TED Talk en Houston, donde explicó los cambios evolutivos que podrían experimentar los primeros colonos en Marte.

Solomon cree que, tomando en cuenta cómo funciona el cuerpo humano, después de aproximadamente dos generaciones, los huesos se van a volver más fuertes, necesitarán anteojos para la miopía, su sistema inmunológico será inexistente, el embarazo y el parto serán más peligrosos y la exposición a la radiación, que es unas 5,000 veces mayor a la de la Tierra durante una vida normal, podría provocar más casos de cáncer.

Además, si en verdad quieren pasar los genes con las características que los ayuden a sobrevivir, los humanos de Marte no deberían reproducirse con los humanos de la Tierra, en especial porque el contacto entre unos y otros puede llevar a contagios y exposición a enfermedades para las que no están preparados.

Eventualmente, las mutaciones correctas se van a ir dando en las nuevas generaciones (y esto no es raro, se dice que los nuevos bebés humanos nacen con alrededor de 60 mutaciones diferentes).

Solomon cree, según explica Futurism, que esto podría incluir un tono de piel diferente para protegerse de la radiación, menor dependencia del oxígeno para adaptarse a la atmósfera fina y huesos más densos para balancear la pérdida de calcio, lo que significa que los huesos van a ser mucho más resistentes a fracturas.

“Si finalmente llegamos a habitar múltiples mundos esparcidos por la galería, con el tiempo, es posible que veamos la evolución de una plétora de nuevas especies humanas”, dijo Solomon. “Debemos reconocer que aquí podría haber consecuencias no deseadas para nuestros descendientes y en lo que se convertirán dentro de muchas generaciones”.

Cada planeta podría tener humanos con mutaciones diferentes, pero, para llegar a eso, los primeros colonos van a tener una tasa muy alta de mortalidad y muchas vidas se podrían perder en el proceso. Pero, quién sabe, en el futuro se podrían encontrar nuevas posibilidades para que los viajes espaciales y las misiones de colonización sean menos peligrosas para los humanos. Harvard incluso tiene un plan para conseguirlo.

CQ