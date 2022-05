Un distrito escolar de Kansas ha publicado un video de vigilancia que muestra los daños causados por un tornado el mes pasado.

El video muestra el tornado que pasó por la escuela primaria Prairie Creek el 29 de abril, arrojando escombros por el aire y derribando mesas dentro de la escuela.

Las autoridades dicen que más de mil edificios se vieron afectados cuando el fuerte tornado arrasó Andover.

Pero no hubo muertes ni heridos críticos por el propio tornado, a pesar de la destrucción generalizada, las impresionantes imágenes se han vuelto virales y dejaron claro el poder de la naturaleza.

Incredible new video shows EF-3 tornado ripping through Prairie Creek Elementary School in Andover, Kansas last Friday!

Video was captured on cameras outside and inside the school.

No students were inside the school at the time. pic.twitter.com/5RC6eKieZA

— Preston Phillips 🇺🇸 (@PrestonTVNews) May 6, 2022