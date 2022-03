Continúa abierta la convocatoria para la segunda Academia de la presente administración municipal y los seleccionados realizarán su capacitación policial en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU).

La Directora del ISSCUU dijo que el proceso de selección es exhaustivo y meticuloso, pues se busca contar con los mejores y más aptos elementos y que la recepción de documentos continúa abierta para los interesados.

Quienes tengan el interés de aplicar para sumarse a las filas de la Policía Municipal, pueden hacer el registro ingresando a la dirección

http://registro.policiachihuahua.gob.mx y esperar la llamada del personal administrativo para hacer la entrevista inicial y en su caso, entregar la documentación requerida.

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano (a) mexicano (a) en ejercicio de sus derechos

-Contar con estudios de nivel bachillerato

-Tener buena conducta y no haber sido condenado (a) por delitos dolosos ni estar sujeto (a) a proceso penal

-No hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, ni padecer alcoholismo

-Gozar de buena salud física y mental

-Saber conducir automóvil

-Estatura mínima de 1.70 m. en hombres y 1.60 m. mujeres

-No contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 años y no ser reincidentes

De noviembre del 2021 a la fecha, más de mil hombres y mujeres chihuahuenses se han registrado para formar parte de las filas de la Policía Municipal, sin embargo, sólo los más aptos y con verdadera vocación de servicio serán los seleccionados para cuidar a su comunidad, siempre enfocados en el respeto a los derechos humanos y la legalidad.