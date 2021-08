La caída del helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) en el poblado de Agua Blanca, Hidalgo, se debió a una ráfaga de viento, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No, fue un accidente, una ráfaga de viento, afortunadamente no pasó a mayores. Muy buenos los pilotos, muy profesionales, muy humanos porque maniobraron para que no cayera el helicóptero en las casas. Y fue viento. Fue un accidente, una ráfaga de viento, afortunadamente no pasó a mayores”, insistió el presidente.

Explicó que la noche del martes el secretario de la Defensa Nacional le informó que debido a las condiciones climáticas que había en la región el sobrevuelo que había planeado por las zonas afectadas por el huracán “Grace” estaba en duda.

Durante la rueda de prensa en Jalapa la mañana de este miércoles se confirmó que el vuelo no se realizaría por las condiciones del clima.

De acuerdo con el presidente, la pericia de los pilotos permitió que la aeronave no se precipitara sobre las viviendas del poblado Agua Blanca, aunque no pudieron evadir a un autobús que pasaba por el lugar en ese momento.

Afortunadamente, repito, supieron los pilotos manejar muy bien la situación. Les mando un abrazo y también a los que venían ahí en el helicóptero que, aunque no tuvieron daños mayores, pero fueron momentos difíciles”, puntualizó.

López Obrador desestimó que se haya tratado de una falla premeditada e intencional en el helicóptero de Marina.

Excélsior