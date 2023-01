By

Una mujer perdió la vida esta noche luego de que el conductor de un auto la atropelló y se dio a la fuga sobre la avenida Manuel Gómez Morín.

El fatal accidente se registró sobre la avenida Manuel Gómez Morín y la calle Miguel Hidalgo, del fraccionamiento Santa Isabel.

De acuerdo a testigos, la mujer atravesó la transitada vialidad por una zona no apta para peatones cuando fue envestida por el conductor de una camioneta pick up, quien no detuvo su marcha y se alejó sin prestar apoyo a la afectada.

La víctima no fue identificada y solo se indicó que se trató de una fémina de entre 30 y 35 años de edad, la cual quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Vial y de la Fiscalía, zona norte, tanto para dirigir el tráfico vehicular como para dar inicio a una carpeta de investigación.