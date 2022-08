By

El “bla bla bla” y el valemadrismo de PASA

Hacen un hoyo para tapar otro, no dan una

Mireya Porras sin pena ni gloria en el PRI

Reaparecerá Güero Martínez a la luz pública

La esperanza muere al último, dice el refranero popular de los mexicanos.

Tan así las cosas que el engrudo se les hizo bolas a los amigos de rectoría de la UACh que no han podido sacar un oficio de entre tres y cuatro hojas tamaño carta, ni un ejército de abogados distribuidos en varios departamentos e incluso tener una escuela de derecho, cuna de grillos tradicionales.

Primero dijeron que el día 15 de agosto, después que el 16 o 17 del mes y ahora salen con que el día 19 habrá convocatoria para elegir al próximo rector para el periodo 2022 – 2024.

Dicen las malas lenguas que para qué sacar convocatoria si la decisión estará en manos de la gobernadora Maru Campos. Se ahorrarían horas-hombre de trabajo y se bajarían las calenturas ajenas que sufren cientos de docentes e investigadores que no ven claro quién será el ungido de palacio.

Si hay zozobra, incertidumbre y los cambios que se avecinan son inquietudes naturales en una universidad que se ha dejado de lado en su vocación: formar profesionistas de éxito.

Los maestros consultados, que piden mantener el anonimato sólo piden una cosa que debe ser tomada en cuenta: que sea un proyecto académico para que la universidad avance en los indicadores de calidad que la habían catapultado en el plano nacional e internacional y que desde los tiempos del gris Enrique Seáñez como rector se dejaron de conseguir esos primeros lugares.

La plaza se calienta y si no se apuran los encargados del despacho no será ni Jesús Villalobos Jion (rector en funciones) ni Sergio Facio Guzmán (secretario general) y menos Mario Trevizo (abogado general) quienes comanden los destinos del alma mater estatal, sino una mujer de apellido Bujanda (Georgina) y que ella mismo ha dicho que será la buena en estas travesías universitaria para meter el orden que no han podido hacer los “duartistas” del gabinete de Maru Campos.

***

Mientras regidores y funcionarios municipales se debaten entre puro “bla bla bla” la empresa PASA que presta el servicio de aseo urbano a la ciudad sigue sin pasar.

Este miércoles, ejecutivos de PASA tenían el compromiso de comparecer ante regidores y funcionarios para rendir cuentas sobre el estatus actual del servicio de recolección de basura, pero resulta que no asistieron a la reunión y dejaron plantados a ediles y funcionarios.

Los regidores tanto de la Comisión de Servicios Públicos, como otros que no están en dicha comisión, se la han pasado desde que inició la administración municipal debatiendo puros argumentos estériles para el tristemente célebre Ernesto Guevara y su testaferro Gibrán Solís.

Pero lo único cierto para los juarenses es que PASA no pasa y menos ahora que le queda menos de un año y medio para que venza su contrato.

Ya lo decía Cañonazos en una entrega anterior de esta columna, en Chihuahua capital no se anduvieron por las ramas y sin tanto “bla bla bla”, metieron en orden a las cuatro empresas con las que el municipio tiene contrato de servicio de recolección de basura luego de que éstas incumplieron algunas obligaciones.

Ese es un ejemplo para los ediles y funcionarios juarenses de que cuando se tiene decisión y capacidad, sí se puede meter al orden a un concesionario tan incumplido como lo ha sido la empresa Promotora Ambiental de la Laguna desde el quinquenio del Cabadato.

Nadie se explica cuál es la mano que protege a PASA, aunque la regidora Amparo Beltrán acusa directamente al presidente municipal.

Sólo esperan los juarenses que dejen a un lado la falsa retórica y se pongan a hacer valer el contrato que PASA firmó y que tiene casi cuatro años incumpliendo.

Y como cereza en el pastel el gerente de plaza de PASA dejó un palmo en la nariz a los regidores de la Comisión de Servicios Públicos y no atendió su llamado para rendir cuentas, con lo que les está diciendo apliquen la ley, el diálogo está concluido.

***

Los promotores del transporte del BRT en Ciudad Juárez hacen un hoyo para tapar otro, total que no dan una.

Y es que los juarenses que utilizan el BRT 1 desde hace años fueron viendo como el servicio fue decayendo durante los cinco años de Javier Corral y se agudizó con la llegada del actual gobierno que encabeza la gobernadora Maru Campos.

Lo anterior queda de manifiesto en las carcachas inservibles de Tierra Nueva que son las que hoy prestan disque el servicio.

Pero resulta, por si fuera poco, que los camiones que dejó el exgobernador hoy en desgracia César Duarte adquiridos para el uso de la BRT, ahora fueron repintados y están prestando el servicio piloto en el BRT 2.

No cabe duda de que para simular nadie les gana.

En vez de dejar esos camiones para el objetivo que fueron adquiridos que fue la primera ruta troncal, ahora tratan de simular con ellos en la línea dos que está iniciando sus trabajos previos; y, por si fuera poco, resulta que ya rondamos el noveno mes del 2022 y los dos camiones articulados que tanto presumen los concesionarios son escasamente modelo 2021.

Por lo que el inicio de esta fase preoperativa huele mal y todo mundo se pregunta cuando le meterán mano a la primera troncal que ya está por cumplir diez años de servicio.