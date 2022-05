La comparativa de las autopsias realizadas al cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldua, tiene grandes diferencias que cambiarán la investigación en torno a la muerte de la joven en Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con Mario Escobar, (padre de Debanhi), la autopsia que hizo un experto en materia de antropología forense particular, demostró que una de las diferencias, es que su hija no tenía los tenis puestos cuando se encontró su cuerpo, además de que presentaba diversos golpes.

“Sí hay diferencias de que de alguna manera digo desde los tenis por darles una y a la mejor con esa ya ustedes pueden hacer su análisis que no estaban puestos o ceñidos en las en los pies de mi hija y bueno, si pues ahí encontramos una diferencia muy puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar porque no estaban puestos”.

Destacó que con la comparación de las dos autopsias, podrá generar que la investigación dé un giro que pasará del accidente al feminicidio, dónde habrá detenidos y funcionarios cesados.

“Esto no va acabar así nada más queremos justicia, queremos la verdad, queremos que las personas que le hicieron esto a mi hija, la o las o los involucrados, queremos que sí hubo negligencia por parte de algún funcionario público, no sé qué te podría mencionar dos Este el que hizo la autopsia y el coordinador que si dicen eso y que no es cierto, bueno queremos de alguna manera, se lo solicité muy puntualmente al fiscal, pues hágalo conducente o sea haga lo correcto, cómo lo hizo con las otras personas que de alguna manera fue negligencia en el aspecto de qué pasó mucho tiempo en encontrar los videos.

Mario Escobar, reiteró que los tenis de su hija, son muy importantes en la investigación, debido a que tienen un doble amarre que al ponerlos o quitarlos, se pierden de 15 a 20 minutos.

“Los tenis no estaban en su lugar, si ella hubiese caído, mi hipótesis, no es mi conclusión; sí ella se hubiese caído, bueno se hubiera caído con los tenis, para quitarse unos Converse. ¿Quién ha usado Converse de aquí? Tiene 8 agujeros o 7 no sé, y a doble atadura, yo me tardo como 15 o 20 minutos en ponerlos, a lo mejor por mi edad, ella sea tardaba a lo mejor otros 15 o 20 minutos en los dos zapatos”.

Dijo que está es una de muchas diferencias, que podría echar abajo la versión de la persona que hizo la necropsia inicialmente, lo que puede desencadenar una serie de detenciones.

“No se ha cerrado ninguna línea de investigación, no se va a cerrar ninguna linda de investigación hasta que eso se deslinde y si alguien tiene que pagar por este hecho, que lo pague, que lo pague aquí y que lo pague ante Dios”

Dijo que lo que ha generado morbo, es lo que traía en la bolsa su hija, que eran unos simples condones, qué se los dieron en el concierto de “Pal Norte”, porque no ella recibió una educación de evitar enfermedades de transmisión sexual

Excélsior