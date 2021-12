By

Michoacán se sumará a las entidades fronterizas donde se podrá regularizar los llamados autos ‘chocolate’, como parte del decreto que entró en vigor desde el pasado 19 de octubre.

Durante su paso por Zitácuaro, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la petición del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para incluir a la entidad en dicho acuerdo, que ya incluye a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto, dijo, por su alta afluencia de población migrante, y que representan ingresos superiores a los 120 mil millones de pesos anuales.

“Michoacán recibe remesas, recibimos paisanos, vehículos, trocas para el trabajo agrícola. Esto sería un aliento para nuestros paisanos”, dijo el gobernador durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional.

El presidente López Obrador hizo el compromiso de regularizar los vehículos que ingresen a la entidad antes del próximo 31 de diciembre. Y pidió a las distribuidoras ser comprensivas.

“Espero que entiendan los distribuidores de vehículos que no todos tienen para comprar un carro nuevo y todos tenemos derecho a ser felices, y yo estoy seguro de que ellos van a entender que buscamos el bienestar del pueblo no ser egoístas y no estar pensando nada más en nosotros y los negocios”, declaró en su mensaje.

