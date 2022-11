La electricidad se cortó en casi 90 mil hogares y negocios en todo el condado de Montgomery, Maryland, en Estados Unidos, el domingo por la noche después de que una avioneta pequeña se estrellara contra las líneas eléctricas, según las autoridades.

No se reportan lesionados, pero el accidente aparentemente involucró una línea de transmisión en la parte superior del condado, reportó The Washington Post.

Un sitio web que rastrea las interrupciones indicaba que poco después de las 6 pm casi una cuarta parte del condado estaba sin electricidad.

La causa del accidente no se supo de inmediato. Hay una pista de aterrizaje para estas aeronaves en la parte superior de Montgomery y no estaba claro si el avión estaba acercándose o despegando.

Tampoco se supo de inmediato cuántos de los clientes podrían ser atendidos a través de otras líneas o cables de transmisión, ni cuánto tiempo se necesitaría para realizar las reparaciones.

