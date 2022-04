Loera le ganó al César de palacio

A tratar con los herederos de Gordillo

Dan espaldarazo a Mary Adame

Levantan las cobijas tras aplazar la discusión de la Reforma Eléctrica

Finalmente se despejaron dudas sobre el gran ruido mediático y social que se causó durante los últimos meses, por el primer e inédito ejercicio de Revocación de Mandato que se realizó el pasado domingo en todo el país.

Los números fríos de los cómputos de la revocación de mandato fueron publicados en la página del Instituto Nacional Electoral (INE) y de ahí se desprendieron todo tipo de análisis y opiniones.

Cómo se preveía, los morenos echaron las campanas al vuelo; por su parte, los anti morenos las aquietaron.

El referente para el repique de campanas de los morenos fueron los resultados electorales de la elección del 2021; y los anti morenos de manera más práctica comparan los resultados del domingo con los de la votación de la elección presidencial de 2018.

Con este resultado, lo cierto es que les fue muy mal a los guindas, ya que obtuvieron sólo un 48 por ciento de la votación a favor, comparado con la sucesión presidencial del 2018.

Lo anterior dice mucho, ya que en ese año no se conocía la forma de gobernar al país del actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por razones obvias.

Ahora más de tres años después vuelven a votar por López Obrador menos de la mitad de los que así lo hicieron en el 2018.

Por otro lado, el aparato gubernamental y el Movimiento de Regeneración Nacional tomaron como punto de referencia la votación válida emitida en el 2021, que fue de 16 millones 759 mil 917 votos, lo que representó el 19.4 % de la participación ciudadana.

Esta comparación le es políticamente más beneficiosa a Morena que si la compararan con el 2018.

Por eso la mañanera de este lunes se convirtió en una campanera, donde el presidente de la república se echó confeti a más no poder.

Lo que se puede concluir es que cada uno está tomando los puntos de referencia o de partida que más le convienen; esta ha sido la tónica del actual gobierno.

Pero a pesar del aparato de estado que movilizaron y de la estructura de partido en el gobierno, lo cierto es que no lograron los 30 millones de votos que de forma decidida emitieron a su favor los mexicanos en el 2018.

****

Políticamente en Chihuahua el factótum Juan Carlos Loera le ganó al César de palacio.

Cuando todo parecía indicar que el secretario de gobierno, César Jáuregui Moreno tenía el antídoto perfecto para neutralizar al factótum Juan Carlos Loera le salió contraproducente el contraveneno, resulta que los morenos obtuvieron nada más y nada menos que 340 mil 497 votos.

Ese número de participaciones deja claro que el aparato de la secretaría del Malestar no pudo ser contrarrestado por los grandes gurús del gobierno estatal y mucho menos por Gabo Díaz, dirigente del Comité Estatal del PAN y Joob Quintín del Comité Municipal.

No cabe duda de que la gobernadora tendrá que echar mano de mejores asesores políticos, ya que cuando menos este primer raund lo perdieron.

Se confirma Ciudad Juárez como el bastión de los morenos con 173 mil 085 votos; tan es así que el imberbe dirigente estatal de la AC que ‘Siga la Democracia’ que, en vez de monitorear la consulta desde la capital, lo hizo desde Ciudad Juárez.

No quiso el ex diputado federal, bajo ningún concepto, quitarle a la capital en su aspecto político a Marco Bonilla y por ello vino y se refugió en la frontera.

****

Al profe Manuel Quiroz Carbajal quien hizo la chica grande y le ganó a lo más podrido del sindicalismo magisterial chihuahuense, viajará a la Ciudad de México acompañado de los integrantes de su comité para entrevistarse con Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Si todo marcha sobre los rieles que lleva, este próximo lunes 18 de abril tendrá un encuentro con su antítesis a nivel nacional, el seudo profesor Cepeda; ahí en corto tratarán de ponerse de acuerdo de los asuntos más importantes que dejaron de forma casi insuperable la nefasta triada Ever Avitia-René Frías-Gabriel Faudoa.

Y es que los profesores y todos los burócratas sindicalizados del gobierno del estado claman por una mejoría de la desastrosa Pensiones Civiles del Estado, cuyo servicio médico está por los suelos.

También claman por quitar la extorsión oficial que le practican cada quincena a los jubilados y pensionados vía cuotas para el Sindicato.

*****

La regidora de Morena, María Adame tuvo invitado de lujo en su presentación de su informe semestral de actividades, con la presencia del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

El espaldarazo que le dio el líder de la comuna juarense a la regidora, pusieron en alerta a uno que otro edil que no han hecho bien su chamba.

Reconoció y dio su testimonio de que tienen en Mary una regidora comprometida con Ciudad Juárez, pero también comprometida con el Movimiento y está pendiente del gobierno municipal, que no viene a levantar la mano, que diga lo que piensa, que nos apoya para sacar la ciudad.

La Regidora presentó su informe ante simpatizantes y militantes de Morena, líderes políticos entre los que se encontraba el dirigente estatal Martín Chaparro, Lucy Marín, la Regidora Mayra Castillo Tapia, e integrantes del Gobierno Municipal.

Mary Adame señaló que el servicio público no ha sido fácil ya que hay un aparato gubernamental al que hay que sacar de su área de confort y derribar las barreras para el cambio que Juárez necesita.

Ahora tocará a los otros regidores de Morena rendirle cuentas al alcalde y a los propios juarenses sobre su trabajo en el Cabildo.

****

Los diputados federales por el PRI tuvieron que levantar las cobijas en la Cámara de Diputados luego que aplazaran la fecha para discutir el dictamen de la Reforma Eléctrica.

Y es que, luego que los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI arribaron al recinto para pernoctar dentro de sus instalaciones, los integrantes de Morena y sus aliados solicitaron aplazar la discusión de la Reforma Eléctrica para el domingo 17 de abril con la justificación de que, quieren que la ciudadanía conozca a fondo el dictamen que se discutirá.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseguró que Morena no tiene los votos necesarios para aprobar la Reforma Eléctrica, ni hoy y no los tendrán el domingo.

Dijo que los legisladores priistas están listos para el debate y ratificó que votarán en contra porque la reforma como fue presentada, no responde a la necesidad de impulsar la competitividad, no genera empleo, ni se podrá traducir en bajar las tarifas de la luz.