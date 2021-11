El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los dos mega proyectos de su Gobierno, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como otros proyectos más pequeños que se están emprendiendo en el sureste del país quedarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó que dejar en manos de la Defensa Nacional los proyectos que se están emprendiendo será una estrategia para blindarlos de que, una vez que termine su administración, nuevos gobiernos busquen privatizarlos.

El oriundo de Tabasco señaló que este “blindaje” es algo que ya se habló con su Gabinete. Precisó que “será una empresa de la Sedena quien maneje la administración” de estas obras a corto y largo plazo.

“Entonces, quiero también aprovechar para decirle a la gente que tomamos también estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, van a formar parte de una empresa manejada por la Sedena”, respondió el Jefe del Ejecutivo federal.

El Presidente explicó que estas acciones se tomarán para que al nuevo aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, junto con el corredor del Istmo, no les suceda lo que a Teléfonos de México o a los ferrocarriles, pues explicó que los gobiernos anteriores le llamaron “desincorporar empresas no estratégicas”.

“Tomamos ya una decisión para blindar estos proyectos, porque, ‘toco madera’, si regresan los neoliberales corruptos, van a querer privatizar lo que no pudieron porque no les alcanzó el tiempo. Entonces, ¿cómo blindamos para que el Tren Maya no lo vayan a privatizar? Ellos le llaman ‘desincorporar’, ese es el eufemismo que utilizan desde el tiempo de [Carlos] Salinas. Inventaron lo de la ‘desincorporación de empresas no estratégicas’, y eso incluyó Telmex, Cananea, los ferrocarriles. Nada era estratégico. Los bancos, todo”, dijo desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo que si en lugar de poner estos proyectos en manos de Sedena se dejan al Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “no aguantan ni la primera investida”.

“Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a 7 pesos el metro cuadrado en zona turística. Ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra, y así remataron todo”, agregó al mismo tiempo que insistió de que con esta decisión (de que Sedena y la Secretaría de Marina [Semar] queden a cargo de estos nuevos servicios) se están protegiendo los recursos del pueblo, pues recordó que para la construcción de estas obras se está utilizando el proyecto del Presupuesto federal, ya que no se requirió a ningún tipo de crédito.

“No va a quedar deudas. Entonces para el manejo y la administración van a quedar a cargo estas obras en manos de la Secretaría de la Defensa”.

“Todo el complejo del Istmo de Tehuantepec, los ramales del ferrocarril, de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Tapachula, los puertos de Coatzacoalcos de Salina Cruz; todo ese complejo del Istmo va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina. Se va a establecer que el 75 por ciento de las utilidades de estos complejos va a ser para el pago de pensiones de las fuerzas armadas, y el 25 por ciento para el pago de pensiones de trabajadores del Estado, las utilidades”, terminó.

SinEmbargo