El presidente del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer que presentará una propuesta para reglamentar la portación de armas en el país, con objeto de que “las familias se defiendan ante la creciente inseguridad e impunidad que se vive en lo que hoy es un Estado fallido”.

En la sala de conferencias del PRI, en su sede de Insurgentes norte, el campechano también la emprendió contra Miguel Ángel Osorio Chong, el aspirante -más visible- a sucederlo en la dirigencia priísta, y a quien se refirió durante sus alocuciones como “el senador”. Así replicó a las críticas del hidalguense Osorio: “No comparto lo que ha hecho el senador porque atenta contra la unidad del PRI.”

Los sucesos de violencia que se han perpetrado en el país, y la forma en que una buena cantidad de medios de comunicación los ha reproducido fue razón para que el dirigente del Revolucionario Institucional adelantara que ya prepara una iniciativa -que antes presentará a sus aliados en la coalición Va por México-, para llevarla al Congreso Federal, con objeto de reglamentar la posesión de armas, y de aprobarse, los interesados pasen distintos filtros y requisitos que garanticen su posesión y aporten seguridad a las familias.

El polémico presidente del PRI respondió a las críticas que le han formulado ex dirigentes de ese partido, quienes le señalan por no cumplir los acuerdos asumidos en la reunión que sostuvieron hace quince días:

“Tengo el mayor de los respetos por las expresidentas y los ex presidentes, lo que se planteó en esa reunión que fue muy importante, no se planteó lo que ha salido declarar el senador, se respeta prácticamente a los expresidentes vivos del PRI. Pero no comparto lo que ha hecho el senador, porque es una posición que atenta contra la unidad interna del partido; está en la misma narrativa que trae el gobierno de la República en el caso del senador”.

Sobre su propuesta de armar los hogares en el país, adujo que “no es un tema fácil, la gente está harta de la inseguridad y de la impunidad, están matando a mexicanos, lo que sucedió en Chihuahua, este es un Estado fallido, el Estado mexicano ya falló, no tiene estrategia, no tiene ni pies ni cabeza, no se puede llevar esto a un buen destino, yo creo que es lamentable y estamos con las familias con las familias.”

El PRI pretende modificar la Ley de Armas de Fuego para que la gente pueda tener acceso a las armas, con la finalidad de defender sus vidas y sus hogares. También impulsará una ley para que los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Marina puedan llevar sus armas de cargo a sus casas, para defenderse y hacer frente a la delincuencia organizada.

Se trata de que “sepan los delincuentes que la gente se va a defender. Nuestra prioridad debe ser la gente honesta y que los delincuentes sepan que ésta se va a defender de las agresiones”.

También impulsará la capacitación de los cuerpos policiacos, invertir más recursos en el tema de seguridad, rediseñar la Plataforma México, una política de cero tolerancias con el crimen organizado, y entrar a la era digital y la modernización, a la par de organismos y agencias internacionales de cooperación en la materia.

“El gobierno de Morena no tiene ningún plan de seguridad, ni le interesa hacerlo, por lo que la violencia que se vive en el país es la principal preocupación de los mexicanos; el número de muertos ha roto récords”, puesto que actualmente hay muchos más muertos que en todos los sexenios pasados, en los últimos días se registraron más de cien muertos por día”.

También, el campechano minimizó el anuncio de un nuevo audio suyo y Lorenzo Córdova, como lo adelantó la gobernadora de Campeche Layda Sansores: “Lo de la gobernadora es un show de todos los días, con mentiras, informaciones falsas, filtraciones ilegales.

Por mí lo pueden seguir haciendo, yo no tengo nada de qué preocuparme, pero aprovecho para decirles que a mí el gobierno ni me asusta ni me echa para atrás, seguiremos adelante y les vamos a garantizar que no nos van a destruir, le ganaremos las elecciones de 2023 y en 2024”.

LaJornada