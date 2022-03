By

La diputada Dania Ochoa Galindo presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación a fin de garantizar el equipamiento y herramientas necesarias para el ejercicio docente.

Expuso las condiciones y precariedades que padecieron miles de docentes durante la pandemia de Covid-19 con el esquema de las clases virtuales, ante carencias técnicas que dificultaron su labor y, aun así, lograron sacar adelante a sus alumnos.

“No podemos ser ajenos a las necesidades de las y los docentes, por eso con esta iniciativa queremos levantar la voz sobre la necesidad de herramientas para lograr la mejora educativa”, dijo la legisladora.

La iniciativa busca que al inicio de los ciclos escolares se levante una consulta entre los cuerpos docentes sobre las necesidades materiales y de instrumentación pedagógica en sus respectivos planteles; que las autoridades municipales faciliten las herramientas y equipos para el ejercicio docente, así como dar mantenimiento y proveer equipo básico a las Escuelas Públicas Estatales y Municipales.

A la autoridad estatal, la conminó a promover, destinar y aplicar recursos presupuestales suficientes para el mejoramiento de las condiciones físicas y materiales necesarias para el ejercicio docente, priorizando a las y los docentes que se encuentren en planteles que por sus condiciones físicas o sociales estén en situación vulnerabilidad o rezago.

Destacó que durante el confinamiento, se informó que uno de cada 4 maestros no cuenta con equipo de cómputo; “existen alrededor de 317 mil docentes de educación básica del país, 26.1 por ciento de los poco más de un millón 217 mil maestros en México, que no cuentan con una computadora en casa y que en el confinamiento por la pandemia debieron echar mano de los teléfonos celulares e, incluso, acudir a un cibercafé para no dejar sin clases a sus estudiantes.