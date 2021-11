By

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca desarrollar municiones de gas, para neutralizar los diversos tipos de drones que utilizan grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, en diferentes entidades del país, principalmente en Michoacán.

La Sedena quiere que estas municiones de gas, de marcaje y picante, sean de menor letalidad, y de calibre 40 milímetros, para poder utilizarlas también en acciones y operativos de las fuerzas federales, donde se requieran diferentes niveles de fuerza.

Por ello la Dirección General de Materiales de Guerra, en conjunto con la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, realizan estudios para crear estas municiones.

La Secretaría de la Defensa Nacional destinó 15 millones 940 mil 66 pesos para este proyecto, que inició en marzo de 2020 y se tiene programado que concluya en marzo de 2022, según un informe publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Desarrollar una munición de gas, de marcaje y picante, que permitan al personal del Ejército y Fuerza Aérea, controlar en los diferentes niveles de fuerza, las situaciones en donde es aplicable ésta; además, generará la capacidad para neutralizar drones pequeños”, se describe en el objetivo del estudio.

MILENIO ha documentado que grupos de la delincuencia organizada, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, intensificaron en los últimos meses el uso de drones cargados con explosivos, para atacar a instituciones de seguridad y autodefensas.

Este grupo delictivo ha utilizado estos artefactos con mayor frecuencia en municipios como Tepalcatepec, Aguililla y Coalcomán, Michoacán, pero también en Jalisco y Guanajuato.

Este miércoles, un grupo armado del CJNG, irrumpió con drones en las comunidades de Taixtán y Plaza Vieja del municipio de Tepalcatepec, dejando un saldo de ocho elementos del Ejército heridos, cinco de ellos de gravedad.

El pasado 21 de abril, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reconoció que cárteles del narcotráfico usan drones con explosivos, para atacar a las fuerzas de seguridad, aunque aseguró que éstos no han tenido efectividad.

“En cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, este ahorita en Michoacán.

Son de preocupación, pero no han sido efectivos, a lo mejor, que ellos quisieran tener, no han tenido la efectividad, porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañinas para el personal, o alguna situación”, aseguró el general secretario.

Las municiones o balas de gas son proyectadas desde un arma, y una vez que impactan al objetivo, crean una nube a su alrededor. Son consideradas menos letales, pero su uso no está avalado por algunas organizaciones internacionales.

De acuerdo con la biblioteca del Congreso nacional de Chile, estos proyectiles han sido utilizados principalmente en movilizaciones de países sudamericanos, así como en Turquía, Egipto e Irán.

