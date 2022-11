By

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que hubo una rebelión de infiltrados en la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar la aprehensión del ex procurador general Jesús Murillo Karam y de otros funcionarios señalados de tener alguna responsabilidad en el caso Iguala.

López Obrador indicó que quienes apostaban a la impunidad pensaban que no íbamos a hacer nada y se sentían seguros todos los que habían participado en la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y en la construcción de la llamada verdad histórica.

Pero afirmó que su gobierno ha ido avanzando hacia la búsqueda de la auténtica verdad y la captura de Murillo y otros implicados se dio gracias a la oportuna solicitud de las órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y militares mencionados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que concluyó que se trató de un crimen de Estado en el que participaron servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, incluidos militares.

El mandatario agregó que se actuará contra quienes desde dentro de la FGR o su Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) intentaron dinamitar el proceso y descartó que las pruebas recabadas por la Covaj contra los implicados no sean sólidas. Alejandro Encinas tiene todos los datos complementarios, por cada caso hay 10 pruebas, sostuvo.

En Palacio Nacional, explicó que luego de que en agosto recibió el informe de la Covaj, que encabeza el subsecretario Encinas, instruyó que se procediera de inmediato a buscar las órdenes de aprehensión contra los funcionarios y militares señalados en el documento como participantes en la desaparición de los estudiantes. En ese momento, añadió, empezó una rebelión dentro de la FGR.

Lo que querían era que, por ejemplo, no se detuviera al procurador Murillo Karam, subrayó.

Ahora se avanzó y no lo esperaban los que estaban apostando a la impunidad. La verdad, fueron sorprendidos, porque se estaba simulando y no se actuaba, estaban buscando que pasara el tiempo, expuso el mandatario.

Manifestó que las órdenes de captura fueron solicitadas por su gobierno en coordinación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien, dijo, casi de manera directa cuidó que se judicializaran los casos que venían en el informe.

Enfatizó que en la FGR había muchos infiltrados que cuando se dieron cuenta de que se presentarían las órdenes de aprehensión ya era demasiado tarde para que impidieran el proceso.

Cuando se enteran (los infiltrados), aun cuando ellos llevaban los casos, se negaron a firmar, hubo una rebelión y quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables.

Al reiterar todo su apoyo a Encinas, López Obrador resaltó que no vamos a detenernos y la investigación está abierta.

Consideró que el Ejército ha actuado bien al colaborar para que los militares señalados en el informe de la Covaj fueran detenidos y que fue un error no haber aclarado desde el principio la actuación de algunos elementos castrenses.

LaJornada