-Firman convenio de colaboración.

Con el objetivo de reducir la pobreza y la pobreza extrema en la entidad, el Gobierno del Estado firmó un convenio de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el documento fue signado por la gobernadora Maru Campos Galván y por el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo.

La mandataria estatal Recordó que cuando fue alcaldesa del Municipio de Chihuahua trabajó de manera coordinada con el CONEVAL y de 2016 a 2020 se logró reducir cuatro puntos porcentuales en la citada municipalidad.

Expuso que lo que no se mide no se evalúa y lo que no se evalúa no se puede mejorar, por lo cual desde aquel entonces fue muy clara la misión de disminuir la pobreza en el Municipio, misma que ahora se implementará en el territorio estatal.

“Con esta alianza con CONEVAL hacemos visible el dolor que sin este trabajo sería invisible. Se trata de cambiar el paradigma para tomar decisiones, de que nuestros presupuestos sean diseñados basados en la escucha de las necesidades reales de las personas y no fomentar las ocurrencias”, expresó.

La Gobernadora enfatizó que a partir de ahora, este Gobierno del Estado trabajará muy de cerca con el CONEVAL para que cada acción, cada programa, cada meta, y cada peso invertido en Desarrollo Humano sea ejercido de forma completamente asertiva.

Dio a conocer el trabajo ya inició y con base en los datos del CONEVAL se reorientaron los programas de apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad, que ahora se centran resarcir el rezago alimentario, con prioridad en las zonas más necesitadas.

“Sólo trabajando con quienes conocen la realidad podemos generar política pública que saque personas de la pobreza, y no solo apoyos efímeros que pueden ser muy útiles, pero que pueden también aprovecharse del dolor de las personas para generar rentabilidad política”, afirmó la titular del Ejecutivo Estatal.

osé Nabor Cruz Marcelo, explicó que en Chihuahua poco más del 25 de la población está en pobreza y casi el 3 por ciento en pobreza extrema, ambos parámetros muy por debajo de la media nacional, lo cual lo ubica como el tercer estado del país con los menores niveles de pobreza extrema.

Informó que la meta para agosto de 2023 es bajar del 3 al 2 por ciento la población en pobreza extrema en Chihuahua, lo que implica que cerca de 100 mil personas dejen de estar en ese indicador.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia de Luna, compartió que el trabajo se centrará en los municipios más pobres como Batopilas, pero también en los sectores más pobres de ciudades como Juárez, Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc.