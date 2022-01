By

El Recaudador de Rentas en esta ciudad, Rogelio Loya, informó que el actual padrón vehicular cuenta con muchas mañas, por lo que se busca mejorar lo más posible a través de la revalidación vehicular y el replaqueo.

Indicó que entre las mañas con que cuenta el padrón actual, se encuentra la problemática de que los ciudadanos han vendido sus carros y no se han actualidad o no han realizado, por ejemplo, su cambio de propietario o no dan de baja las placas.

“Situación que ha generado que el actual padrón vehicular no sea confiable”, señaló Loya.

Indicó que tanto el Municipio como el Estado, ya han manifestado que se realizarán acciones en contra de la inseguridad pública, entre las que se encentran la colocación de arcos detectores de placas y si estos arcos detectan unas placas con el actual padrón vehicular, esto no servirá de mucho.

“Esperamos que con estos dos posesos –revalidación y replaqueo-, aunado a la legalización de autos que pretende realizar el gobierno federal, el padrón vehicular de esta ciudad mejore aún más y sea más confiable que con el que se cuenta actualmente”, describió el funcionario.

En cuanto a los costos de estos procesos, Rogelio Loya manifestó que será a partir de febrero cuando se pongan en funcionamiento los descuentos, el cual va a ser dependiendo del año del vehículo, mencionando como ejemplo los autos del 2020 al 2023, estarán pagando alrededor de 2 mil 300 pesos, y los vehículos del 95 para atrás, pagarían alrededor de mil 300 pesos ya con todos los impuestos como revalidación, impuesto universitario, replaqueo y demás.

Para finalizar, invitó a los ciudadanos a que aproveche los meses de febrero, marzo y abril, para aprovechar los descuentos que se van a ofrecer y que el costo de estos trámites sea menos doloroso para los bolsillos.

Recalcó que todos los módulos y las oficinas de esta dependencia, estarán trabajando de la manera más rápida y fácil para los ciudadanos que realizan sus trámites y, sobre todo, se cumplirán las medidas de sanidad para que sea unos procesos seguros y agiles.