La alianza Va por México —conformada por PAN, PRI y PRD— propuso recortar 50% el presupuesto que se pretende dar a los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador para rescatar los programas sociales y fondos que desapareció la actual administración, como estancias infantiles, el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), comedores comunitarios y el Seguro Popular.

Los partidos propusieron redireccionar 380,000 millones de pesos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 del presidente, 5.3% de los de 7.08 billones de pesos que se plantea captar para el próximo año.

La propuesta se basa en cuatro ejes: federalismo, reactivación económica, impulso a la mujer y política social; para ellos se plantea modificar 92 programas presupuestarios y unidades responsables.

El planteamiento presentado por los líderes y coordinadores de bancadas del PAN, PRI, PRD es reducir 50% los recursos a megaproyectos del mandatario federal, un total de 60,817 millones de pesos del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Corredor Interoceánico del Istmo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

También buscan tomar 14,446.8 millones de pesos del programa Sembrando Vida, y 5,424 millones de pesos de la previsión para el desarrollo del Tren de Carga, así como un recorte de 2,000 millones de pesos de la nómina y viáticos de los Servidores de la Nación, quienes organizan y coordinan a los derechohabientes de los programas sociales.

También plantean un ajuste a los gastos de operación de salarios, subsidios y transferencias en los ramos administrativos, a las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), así como a los ramos generales.

Los programas que pretende rescatar la alianza parlamentaria son las estancias infantiles, el Fonden, los comedores comunitarios, el Seguro Popular, escuelas de tiempo completo, Empleo Temporal y los programas Vivienda Rural y Fomento Ganadero; además, busca crear el Fondo Solidario Migrante.

En conferencia, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, aseguró que el proyecto de Presupuesto 2022 pasó de una austeridad republicana a un “austericidio” y comentó que buscan aumentar el presupuesto de municipios y estados por 63,478 millones de pesos.

“El bloque legislativo presenta un presupuesto de Estado, queremos un presupuesto que está a la altura de la Nación y no estamos de acuerdo que el presupuesto sea un presupuesto de un solo hombre”, dijo el perredista.

Mientras, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, comentó que el presupuesto del Gobierno federal no corresponde con las prioridades que hay en el país.

“¿Es un mal proyecto (el Tren Maya) para este país? No, no es un mal proyecto, estamos convencidos de que podrá fomentar turismo, lo que creemos que no es un buen proyecto para un país que no está en bonanza se deben reenfocar las prioridades”, dijo el panista.

Forbes