-También fue aprobado que las bicicletas no sean consideradas igual que un automotor al momento de ser infraccionadas.

La Comisión Edilicia de Gobernación dictaminó este día una reforma al Reglamento de Tránsito y Vialidad para que los conductores involucrados en choques no sean infraccionados en caso de no ser responsables del percance vial.

En sesión ordinaria presidida por el regidor Antonio Domínguez Alderete y en la que participaron los regidores Jorge Gutiérrez Casas y Enrique Torres, también fue aprobada por unanimidad modificar el reglamento para que las bicicletas no sean consideradas igual que un automotor al momento de ser infraccionadas.

La propuesta de modificación dictaminada es al artículo 210 del Reglamento de Tránsito, la cual deberá pasar al Cabildo para ser votada y que entre en vigor una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado.

“Se modificó el párrafo referente a las sanciones para los involucrados en un choque, fue modificado y se aclaró que serás multado únicamente si se te encuentra culpable de un choque”, dijo Domínguez Alderete.

“Se multa a cualquier ciudadano que sea víctima de un choque y todos podemos ser víctima de un choque. Si bien el que te choca te paga él o su seguro los daños, pero el Municipio de Juárez te da una multa de casi 4 mil pesos.

El reglamento entró en vigor en el 2005 y creemos que fue un error al validar ese párrafo en el reglamento y ahora buscamos esta modificación para que no se castigue al ciudadano por una multa que no tiene razón de ser”, refirió.

También se incluyó una reforma a diferentes artículos para que la bicicleta no sea considerada como un automotor en un choque al momento de ser sancionada.