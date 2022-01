By

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y dar mantenimiento a la ciudad, la Dirección General de Servicios Públicos hizo un llamado a la ciudadanía para participar en las iniciativas de la Dirección de Limpia que se encuentran enfocadas en prevenir acumulamientos de basura en la vía pública y en predios, de acuerdo a la iniciativa del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

El director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, reconoció que existe un reto en los servicios de recolección de basura, sin embargo, este factor no es el único o el más complejo, pues se ha detectado que existen terrenos donde por años la táctica vecinal ha sido arrojar basura sin importar que sea público o privado, principalmente al surponiente y norponiente de la ciudad.

Debido a esto, se trabaja en dos estrategias para sensibilizar a la comunidad juarense y acabar con la cultura de la no limpieza, la primera de ellas es invitarla a no tirar basura en lugares no autorizados y la segunda es involucrar a los propietarios de predios para que sean ellos quienes tomen la responsabilidad de dar mantenimiento y limpieza en esos espacios.

Recordó que un ejemplo de esta situación es la limpieza de diques que ha llevado a cabo personal de la dependencia, pues a los pocos días de retirar los desechos en estas estructuras, la gente acude para arrojar basura, llantas e incluso escombro.

Por lo anterior, pidió a la población mantener los espacios públicos limpios y denunciar a las personas que arrojen escombró en la vía pública.