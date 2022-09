By

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar indicó que insistirá ante el Gobierno Federal en una prórroga en el programa de regularización de vehículos “chuecos” así como en un esquema que identifique a los que queden fuera de ese esquema para que a partir del 2023 circulen también identificados.

“Nosotros hemos insistido en la prórroga, creemos que debe aprovecharse este año para que definitivamente todos, el próximo año estemos todos regulares; pero es una decisión que compete al Gobierno Federal, estaremos insistiendo y obviamente vamos a respetar la decisión del Gobierno Federal”, añadió.

Señaló que esperará a que concluya el programa federal para insistir y plantear la solicitud de un esquema legal que identifique los autos “chuecos”.

“Tenemos que buscar algún mecanismo y lo voy a platicar también con Gobierno Federal para que ningún vehículo este sin identificar en el 2023, hay que implementar algún mecanismo. Es una posibilidad, pero queremos hacerlo dentro de la Ley, eso es el tema fundamental”, dijo.

Indicó que será con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la dependencia que se busque un diálogo.

“No hemos podido iniciar el dialogo porque sigue abierto el tema, al momento en que se cierre yo le hare a la propia Secretaría de Hacienda una exposición y ya veremos que podemos lograr”, añadió.

Señaló que también se hará un análisis para determinar cuántos vehículos quedarán sin regularizar en la ciudad.

“No tengo el dato exacto, hay que cerrar el programa. Tenemos que hacer cuando ya se cierre el programa un análisis mucho más puntual y mucha más precisión darles los datos. Hay algunos que no se pueden regularizar por el tema de las letras, pero también muchos que, si quisieron hacerlo, no alcanzaron, no hubo citas disponibles y por eso creemos que es buena la prorroga”, añadió.