El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la condonación de impuestos a las empresas privadas “es un robo vil”, porque se deja de apoyar el desarrollo del país.

El mandatario explicó que el periodo neoliberal se caracterizó, en México y el mundo, por beneficiar a los llamados hombres de negocios que, dijo, no son más que “traficantes de influencias”.

“¿Que no es corrupción que una empresa no page impuestos?, ¿qué no le está robando al pueblo? Si a una empresa le condonan 20 mil millones de pesos, esa cantidad ya no ingresa a la hacienda pública, no se puede utilizar para impulsar la educación, promover el derecho a la salud, combatir la pobreza, es un robo vil”, dijo.

López Obrador puso como ejemplo que la empresa Odebrecht, además de sobornar funcionarios, los convertía en sus empleados para obtener contratos y, además, tener beneficios adicionales del gobierno.

“En el caso de Odebrecht, cuando se hace esa planta de etileno les empiezan a devolver el IVA, de modo que con la devolución construyen la planta, con eso y con créditos de Nacional Financiera, de la banca de desarrollo.

“Y todavía obligan a Pemex a que les venda gas subsidiado, Pemex dejó de entregar gas a sus plantas, si no le entregaba se tenía que pagar una multa. ¿Cuándo se firmó esto? Con el gobierno de Calderón y luego continuó con el de Peña Nieto”, remarcó.

TeleDiario