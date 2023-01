By

Desde 2019 la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha cancelado el registro a 136 buques con vinculación directa a la empresa pública National Iranian Oil Company (NIOC), por sospechas de que pudieran estar vinculados al financiamiento de grupos terroristas, dijo la institución autónoma del Estado.

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra varias compañías petroleras a las que acusa de ayudar a Irán a exportar crudo -principalmente a China y Venezuela- eludiendo prohibiciones de Washington, en medio de un intento de reanudar un acuerdo nuclear con el país islámico.

Sin embargo, los envíos de crudo iraní alcanzaron máximos en los últimos dos meses de 2022 y tuvieron un sólido inicio de año. Según denuncias, en Panamá están registrados varios buques de una flota de petroleros que forman parte de una red de contrabando que ayuda a Teherán a exportar petróleo por miles de millones de dólares.

“El registro panameño canceló 136 naves donde se probó su vinculación directa con la compañía National Iranian Oil Company”, dijo la AMP en un comunicado enviado tarde el martes. En la actualidad, existen 8,653 buques con bandera panameña.

“Las autoridades panameñas mantienen una estrecha relación con la Secretaría del Tesoro y otras autoridades de los Estados Unidos donde hemos establecido seguimientos y mecanismos relacionados a las posibles vinculaciones de buques tanqueros con el transporte de productos que pudieran estar vinculados al financiamiento de grupos terroristas”, agregó.

El lunes, el exgobernador de Florida Jeb Bush pidió a Washington que presione a Panamá para que abandone su rol de “ayuda” a Irán para evadir sanciones, en un artículo de opinión publicado en el diario estadounidense The Washington Post.

Bush es miembro de la organización no gubernamental United Against Nuclear Iran (UANI), que busca evitar que el país asiático se convierta en una superpotencia regional con armas nucleares.

Además, la AMP dijo que se encuentra en proceso de cancelación del registro del tanquero Glory Harvest después de haber concluido investigaciones por no haber proporcionado la información requerida por las autoridades.

“Esta Administración ha cumplido en todo momento a cabalidad con las obligaciones y procedimientos y siempre hemos iniciado la investigación de los hechos tan pronto como recibimos la información de presuntas violaciones, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales”, sostuvo la entidad en un comunicado.

Reuters