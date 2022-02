By

El senador José Luis Pech Várguez presentó este lunes su renuncia a la militancia de Morena, luego de su designación como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Quintana Roo, en sustitución del actor Roberto Palazuelos “El día de hoy presentamos nuestra renuncia a Morena, no queremos tener fricciones con nadie.

Hemos tomado una decisión de estar participando con Movimiento Ciudadano y voy a ser el candidato en esta contienda electoral para la gubernatura de Quintana Roo”, informó el ahora exlegislador morenista.

En la carta de renuncia enviada al líder nacional de Morena, Mario Delgado, con copia a las secretarias general y de organización, Citlalli Hernández y Xóchitl Zagal, respectivamente, se establece que: “Porque no estoy de acuerdo que el Partido Verde (Ecologista de México) se haya adueñado de las decisiones que corresponden a la militancia de Morena y a la ciudadanía quintanarroense, presentó mi renuncia al partido político que usted dirige y solicito sea cancelada mi afiliación al mismo”.

Por unanimidad, la Asamblea Electoral Nacional eligió el sábado 19 de febrero a Pech Várguez y a la expanista Patricia Flores Elizondo como sus candidatos a las gubernaturas de Quintana Roo y Durango, respectivamente.

Pech buscó, en 2016, la candidatura arropado por Morena, sin embargo, quedó en tercer lugar, razón por la que nuevamente buscó contender por ese cargo.

En una encuesta de opinión que se realizó entonces, entre militantes y simpatizantes de este partido, quedó en segundo lugar, detrás de la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, quien es la actual candidata.

“He decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde (PVEM) y Morena a la gubernatura (Mara Lezana); sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás, ni entendernos ni escucharnos’, dijo entonces José Luis Pech en un video que compartió en redes sociales.

EXP