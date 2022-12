Con la intención de fomentar el arte en los menores de edad y las tareas que promuevan el trabajo en equipo, los niños que acuden a tercero de kínder de la Estancia Infantil Municipal Eva Sámano de López Mateos participaron en la presentación de villancicos organizada por la coordinación de Educación del Estado, Zona Norte.

“Es muy importante para ellos participar en este tipo de actividades, ya que son niños que les afectó la pandemia de Covid-19, pues inició cuando ellos ingresaron a nivel preescolar y vino a lastimarnos en el ámbito social; estas actividades los sacan de su rutina diaria, de estar únicamente en la estancia, aquí conviven con otros niños, ven la participación de los demás, se motivan para que se desenvuelvan y desarrollen su vida social”, destacó Yossi Yazmín Narváez González, directora de la estancia.

Los pequeños participaron con el villancico El niño del tambor, para lo cual se acompañaron de tambores elaborados por los padres de familia con material reciclable y unas guitarras de unicel, además de un colorido vestuario de duendes, creado también por los papás y mamás.

“Fue un trabajo en equipo con los papás, los niños siempre entusiasmados y motivados para participar en este evento, además se trabaja el campo formativo del arte, donde expresan sus sentimientos de una forma artística, en esta ocasión a través del canto y pues así doblemente están festejando las fechas decembrinas”, destacó Nidia Hernandez, maestra de kínder 3, quien organizó a los menores.

Zaide Beatriz López Ochoa, familiar de uno de los niños, destacó que esta actividad mejora la seguridad de los infantes, ya que desarrollan actividades de socialización.

“Bien bonito, le da mucha seguridad, cuando vi a mi sobrino y me dijo que cantaría le dije que me cantara, pero me dijo que le daba mucha pena y ahora que lo vi no le dio pena, lo hizo muy bien y no se le olvido”, expresó.

El pequeño Santiago Castro López, de tercero de kínder, agregó que esta fue una experiencia muy divertida, “No me dio miedo y nada de vergüenza, toque la guitarra y fue muy divertido”, detalló.

Fueron 20 preescolares los que participaron convocados por la Coordinación de Educación del Estado Zona Norte; la presentación se tuvo en la explanada del edificio administrativo José María Morelos y Pavón.