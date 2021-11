Luego de 25 días de recorrido a través de Chiapas y esta entidad, soportando las inclemencias climáticas y operativos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), la caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante arribó la tarde de este martes a Veracruz.

Los migrantes iniciaron la mañana de este martes su caminar desde la comunidad de Donají en el municipio de Matías Romero hacia Jesús Carranza en Veracruz, al llegar a los límites entre ambas entidades, los organizadores les informaron que había un retén del INM esperándolos.

Ante esta advertencia, la caravana decidió tomarse un descanso para recobrar fuerzas, pues desconocían que era lo que les esperaba en territorio veracruzano. Más tarde decidieron adentrarse en el estado vecino y después de un kilómetro de recorrido se encontraron con el retén.

Ahí, agentes de migración, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, solicitaron a través de un altavoz que se acercaran a ellos para regularizar su situación en el país y así se les pudiera entregar una tarjeta, misma que les permitirá “permanecer libremente en territorio nacional”.

Esto irritó a los migrantes quienes lanzaron diversos gritos de enojo en contra de los trabajadores del INM, a su vez Irineo Mujica, el coordinador de la organización Pueblos Sin Fronteras, recriminó el hecho de que esa misma tarjeta no les haya sido ofrecida desde Tapachula, Chiapas.

Al respecto, aseguró que en su trayecto lo único que recibieron los migrantes fueron golpes y malos tratos, “nos han golpeado, nos han desdeñado, entonces, ¿qué les ofrezcan esto?, (los migrantes) no les creen, ellos mismos han desvirtuado estas tarjetas humanitarias, cómo les puedes creer a personas que nos han hecho mucho daño”, explicó.

Sin embargo, un reducido número de migrantes quienes si se acercaron a solicitar esta tarjeta, pues señalaron que el cansancio ya es demasiado, mientras que un agente del instituto les aseguró que dicha documentación les será entregada este miércoles.

Los agentes aseguraron que el retén instalado en territorio veracruzano nunca tuvo la intensión de frenar la marcha de la caravana. De hecho, el INM informó a través de un comunicado que han entregado un total de mil 574 tarjetas a igual número de migrantes.

Entrega INM mil 574 tarjetas a integrantes de caravana migrante que salió de Chiapas

El director general de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM), Héctor Martínez Castuera, informó que esta dependencia ha otorgado hasta el momento mil 574 tarjetas migratorias a quienes viajaban en la caravana que partió de Tapachula el 23 de octubre.

Subrayó que con estas tarjetas, junto con la CURP temporal, cuentan con la posibilidad de buscar empleo.

En entrevista, el funcionario detalló que durante una reunión con los líderes de la caravana migrante le presentaron la solicitud de otorgar tarjetas migratorias a 500 personas, en particular a mujeres embarazadas, familias con hijos, adultos mayores, personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad.

Expuso que las tarjetas otorgadas han triplicado la petición hecha por los dirigentes de la caravana. “A mí me extraña que si el objetivo de la caravana es buscar la regularización, hoy que lo estamos llevando a cabo, quieran seguir en caravana forzando a estas personas migrantes y exponiéndolas a la intemperie, a los cambios de temperatura, a lo agreste del terreno y a las personas en estado de vulnerabilidad, a los discapacitados, vulnerarlos más. Quedan en estado de indefensión”, indicó.

Sostuvo que si la intención de quienes integran la caravana era no regresar a Tapachula, “pues no los vamos a regresar a Tapachula. Yo, a nombre del gobierno federal reiteramos lo que el Instituto Nacional de Migración ha venido manifestando: regularizar a todas las mujeres embarazadas con su núcleo familiar; a los menores con su núcleo familiar; a las personas en estado vulnerable y su núcleo familia, a discapacitados y adultos mayores también con su núcleo familiar”.

Las mil 574 personas que han recibido tarjetas migratorias y su CURP se encuentran en 15 entidades “con posibilidades de buscar un empleo. Yo no entiendo, entonces, cuál es el objetivo de seguir marchando, ¿querer llegar a la frontera y hacerlos saltar el muro?”, cuestionó.

“La intención del Instituto Nacional de Migración es darles alternativas para regularizar su situación migratoria en el país. Desde el 23 de octubre que partió de Tapachula la caravana, hemos estado atentos en el lugar de los hechos y sobre todo hemos tratado de convencerlos que no necesitan marchar, que la disponibilidad por parte del INM está a la vista”, agregó.

A la vez, apuntó que no está permitido el transporte de migrantes en plataformas de tráiler con cajas descubiertas, ya que, dijo, esto los pone en riesgo al no tener la protección necesaria.

No obstante, aseveró que el INM no pretende bloquear avenidas para detener la caravana, pero buscan salvaguardar la integridad de los migrantes, sobre todo menores de edad y mujeres en condición de embarazo que viajan sobre plataformas del tráiler.

