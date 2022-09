By

En todas partes se cuecen habas, apenas ayer publicamos aquí en este espacio los problemas del robo de plazas en contubernio de directivos y la comisión dictaminadora, entre otras anomalías en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y hoy nos llegó información de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Los problemas y disgustos los hay en todas partes y bajo todas las circunstancias y en la UTCJ empezaron a relucir los trapitos sucios.

Todo el desorden en esa institución ocurre bajo la dirección del rector Carlos Ortíz Villegas, excandidato perdedor en el sexto distrito local por el PAN y exsub Recaudador de Rentas con el impresentable Javier Corral Jurado.

En la UniTec también se han presentado ciertas situaciones que traen muy molestos a una gran parte de la comunidad universitaria, sobre todo a personal docente y administrativo. La información ya es de dominio público e incluso ha trascendido al ominoso mundo de las redes sociales.

Entre lo que se denuncia destaca la saturación de horas a los profesores de asignatura con función tutorial; les exigen entre 20 a 23 horas frente a grupo y aun ejerciendo todas las funciones de tutor. Además, se quedan sólo 5 horas para la revisión de estadías y subir formatos de calidad y seguimiento tutorial.

Afirman que Ortíz ha consentido de buena gana los cambios en las diferentes áreas administrativas y contrataciones con personal muy joven y sin ninguna experiencia.

Y el colmo es que han contratado los servicios de un entrenador de básquetbol sin tener equipo oficialmente. También acusan la asignación de directores de carrera sin el perfil y la más mínima experiencia y para acabarla de amolar en el caso de la carrera de operaciones comerciales hasta a personal con antecedentes de acoso sexual, este último impuesto por negociación con el sindicato, aseguran.

Y por si fuera poco aún no han sido pagados los adeudos de retroactivo 2021, no le han pagado al personal retroactivo 2022, sin contar que no se han dado el aumento de sueldo 2022.

Comentan que algunos de los administrativos se encuentran con plaza de ausente y simulan carga horario docente para justificar el puesto.

Según dicen la institución no tiene ni para comprar papel del baño y jabón, tiene un déficit con respecto a estos y otros utilitarios necesarios para la limpieza de los baños y oficinas de la escuela, la cual mínima en toda la universidad.

Al directivo y a sus lacayos los acusan de hacer proselitismo político en el exterior de las instalaciones educativas, sin contar con una alta insensibilización por su personal docente. Igualmente aseguran que en rectoría hacen negociaciones con el Sindicato por debajo de la mesa, sin contar con los agremiados.

Falta hablar de los resultados que ha dado este personaje al frente de la rectoría de la UTCJ con respecto a la matricula, los programas de estudio, certificaciones por parte de los diferentes organismos acreditadores y evaluadores de la educación superior. De eso hablaremos en una próxima entrega.

***

La regidora Vanessa Mora de la O la anda pasando muy mal con sus compañeros en el cabildo porque ya casi nadie le habla desde que decidió cambiar de camiseta del PANAL a Morena y si le saludan, solamente es por cortesía.

La única persona que le habla es la regidora de Morena Cecilia Reyes Castro y eso por conveniencia ya que son las dos únicas ediles afines a Juan Carlos Loera quien anda haciendo su luchita para su futuro político.

La queja de la regidora Mora de la O es que desde que se sumó a la fracción de Morena, ni la coordinadora de la fracción, Ana Carmen Estrada, ni sus compañeros se han acercado con ella para felicitarla, ni mucho menos para invitarla a trabajar como fracción edilicia de Morena.

De por si la regidora Cecy Reyes Castro es considerada como una persona de pocos amigos, aislada de sus compañeros regidoras que nada le abona a sus pretensiones políticas, ni le ayuda a Loera de la Rosa.

Vaya equipo que está armando Juan Carlos que poco le van a poder ayudar para conseguir su objetivo con miras al 2024, que a decir verdad, cada vez se encuentra relegado de todas las corrientes políticas de Morena, no se diga a nivel nacional que solamente lo arropa Ariadna Montiel.

***

Parece que ahora si va en serio el arranque de las obras de construcción del Hospital General Regional (HGR) en Ciudad Juárez, Chihuahua que desde hace años se ha convertido en solo una falsa ilusión.

Al parecer el próximo viernes vendrá el director general del IMSS, Zoé Robledo a poner la primera piedra de lo que será el Hospital de Especialidades y estará ubicada en la avenida Vicente Guerrero y Avenida de Las Industrias, exactamente donde era el Hipódromo y Galgódromo de Ciudad Juárez.

Apenas el 8 de septiembre había venido a esta frontera el director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García para entregar formalmente el l predio donde se construirá el Hospital General Regional, pero no oficializaron el arranque de obras.

Este hospital brindará atención médica con más de 33 especialidades en beneficio de un millón de derechohabientes y que contará con 260 camas.

hospital terminado será de poco más de 46 mil metros cuadrados, contará con equipamiento de primera generación, quirófanos de cirugía en general; Consulta Externa, Unidad de Cuidados Intensivos; áreas de recuperación ambulatoria, Medicina Física y de Rehabilitación; Urgencias, Farmacia, Imagenología, Nutrición, Dietética, Servicios Generales y de Conservación, Educación Médica e Investigación, entre otras.