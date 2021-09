El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó este lunes una seria advertencia a militantes de su partido que hayan aceptado cargos en el gobierno federal sin antes pedir licencia al Consejo Político del tricolor.

En su cuenta de Twitter, “Alito”, como también se le conoce al líder del tricolor, publicó una serie de mensajes en los que advierte que quienes no acaten los procesos establecidos por el partido, deberán enfrentarse a la posibilidad de perder la militancia.

Los mensajes de Moreno surgen días después que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador invitará al Gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a sumarse a la 4T como Embajador de México en España.

Absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones, no vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena para dividir ni a la coalición #VaPorMexico ni al PRI”, expresó Moreno en el primero de tres mensajes.

En un segundo mensaje, invitó a sus afiliados a mostrar su “lealtad, unidad y compromiso” al lado del partido y dejó en claro que “cualquier invitación a nuestros gobernadores, por un partido distinto, se asume a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no”.

El último mensaje advierte que “en caso de que el Consejo Político Nacional no apruebe la licencia, y el cuadro partidista decida aceptar el encargo, esto implicaría la pérdida de militancia conforme a los Estatutos de nuestro Partido”.

El viernes, el Presidente mexicano anunció: “Quiero adelantarles a los sinoalenses que voy a invitar a participar en el Gobierno federal, nos va a ayudar, va a participar en el Gobierno que represento el Gobernador Quirino Ordaz”.

“Lo voy a invitar a que trabaje con nosotros. Esto porque ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando nuestro país”, completó.

En su cuenta de Twitter, Ordaz Coppel no ha hecho alusión ni a propuesta de López Obrador ni a la advertencia del líder priista, en cambio, tiene una serie de publicaciones en las que hace alusión a la reciente visita de López Obrador a Sinaloa.

Apenas el 10 de septiembre, la dirigencia priista notificó de su expulsión al exgobernador de Oxaca, Ulises Ruiz, por actos que pretendían provocar divisiones en el partido, atentar contra la unidad ideológica y realizar actos para desprestigiar a su dirigencia.

Tras conocer su expulsión, el mandatario anunció que acudiría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para apelar la decisión, al considerar que fue una represalia por exigir que se rindan cuentas de los recursos que ha recibido el partido y también por los malos resultados en las elecciones intermedias del 6 de junio.

“Es claro la orden que ya dio ‘Alito’, no hay tamaño, no hay quien se le pueda imponer o decirle que no tiene la razón, porque si no los quita. Yo los entiendo, son compañeros del partido, tienen miedo a perder sus chambas, entonces vamos a esperar eso, a seguir el procedimiento, yo creo que en 15 o 20 días estará la resolución de expulsión, entonces ya entraremos al tribunal”, señaló Ulises Ruiz.

SinEmbargo