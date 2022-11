Yo creo que tenemos que dejar de ver esto como grilla empresarial y tenemos que verlo en un tono muy serio porque hay muchas cosas en juego.

Esto va mucho más allá de que un organismo le saque la lengua al otro.

No tenemos porqué tener las mismas opiniones siempre. Algunas veces a un organismo le interesa algo y a otro no le parece tal cosa.

Yo en lo particular creo que el CCE tiene funciones y responsabilidades, morales si tú quieres, que no está cumpliendo.

De hecho, hace un par de meses le pregunté a mi Consejo si quería permanecer en el CCE o salirse, porque implica una inversión en tiempo y en dinero.

La decisión de la mayoría de los consejeros de Canacintra fue que nos quedáramos en el CCE y yo he respetado esa decisión.

Yo creo que el sector empresarial debe jugar un rol más activo en la ciudad.

Debe coadyuvar con el gobierno para generar bienestar y desarrollo. Debe estar al pendiente del buen ambiente de negocios.

La clase empresarial es la que provoca el desarrollo, acompañando a los gobiernos, porque los periodos de gobierno son muy cortos como para completar un plan de desarrollo económico.

Sin embargo eso no está sucediendo en Juárez.

Yo les pregunto a ustedes: cuál ha sido la propuesta, los proyectos, las decisiones que ha tomado el CCE en los últimos 5, 10 ó 15 años.

Yo no lo voy a juzgar. Ustedes hagan estas preguntas.

¿Qué proyectos estamos moviendo en estos momentos como CCE?

¿Qué impacto van a tener en el desarrollo y el bienestar de nuestras empresas y de nuestra ciudad?

¿Cuánto ha incidido el CCE de Juárez en el desarrollo de la ciudad?

Canacintra, a través de su consejo eligió permanecer en el CCE y eso es algo que como presidente tengo que respetar.

Trabajar con ellos en lo que necesiten, darles el apoyo que requieran y si vienen buenos proyectos pues con mucho gusto a trabajar.

Pero sí quiero dejar muy claro que no me desligo, ni me deslindo, ni me salgo, ni me separo. Pienso y actúo diferente y eso es todo.

Me gustaría mucho que vengan buenos proyectos y entonces sí participar activamente.

Mientras acudo yo o envío a un representante, según la agenda que traiga con Canacintra, que ustedes saben que sí traemos mucha actividad.

Ahora que fue lo del empresario del año pagamos lo que nos correspondía igual que todos los organismos.

El apoyo que nos pidieron se los dimos.

No sé si ustedes saben, pero el CCE tiene su oficina oficial aquí en Canacintra.

Entonces no me desligo, ni me salgo, ni me deslindo. Seguimos siendo parte del CCE. Sólo para aclararlo.

No creo que sea bueno que todos pensemos lo mismo, sobre todo cuando existe tanta pasividad y cuando la ciudad y sus empresarios necesita tanto de la cúpula empresarial.

El ambiente de negocios es cada vez peor, cada vez hay más rezago en infraestructura, cada vez somos menos competitivos. ¿Qué vamos a hacer como cúpula empresarial?