El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la detención de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, acusado del delito de tortura y celebró que el gobernador panista, Martín Orozco, no lo defendiera y que esté de acuerdo en que se le investigue porque “por lo general o se quedan callados o defienden”.

En su conferencia mañanera de este jueves en las instalaciones del C5i ,López Obrador llamó a que se tenga confianza en las autoridades, “que no se politice los asuntos, y que al mismo tiempo no haya protección para nadie”.

Recordó que el caso lo lleva la Fiscalía General de la República (FGR) y la investigación se realizará con “apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie”.

“Me llamó la atención y lo celebro, no profundice más, la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara, el propio gobernador, eso es de destacarse”, declaró.

“Por lo general o se quedan callados o defienden, y en este caso es que se aplica la ley y que se investigue y se defina si hay o no responsabilidad”, agregó.

