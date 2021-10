A casi dos años de haber presentado la iniciativa para implementar los módulos de atención integral a la violencia familiar y de género en los municipios de la entidad, la diputada Geo Bujanda celebró el anuncio hecho por el alcalde Marco Bonilla de que próximamente se instalarán los dos primeros en las comandancias norte y sur de la ciudad de Chihuahua.

La presidenta del Congreso destacó que se trata de un gran avance en el que intervinieron diferentes actores de la sociedad civil, empresariales, de la academia y diversas autoridades relacionadas con el tema y ahora empieza a materializarse la propuesta.

“Se trata no solo de un avance para las mujeres de Chihuahua sino que el acceso a la justicia cumpla con ser real y cercano, porque conocemos la situación que viven muchas de ellas y sus familias que sufren violencia y que no denuncian porque no tienen la confianza, ni los medios económicos ni para pagar el camión que las lleve a las instancias correspondientes; por eso queremos que tengan opciones cercanas y que se les atienda de manera integral para que no tengan que andar de arriba para abajo, y evitar su re victimización”, indicó Bujanda Ríos.

La legisladora señaló que en la mayoría de los casos las mujeres no tienen acceso a la justicia, sobre todo quienes habitan las zonas más vulnerables como las periferias de las ciudades, en la sierra y municipios de difícil acceso.

Bujanda Ríos reconoció el trabajo de la titular de la FEM Wendy Chávez por su contribución a esta propuesta.

Recordó que los módulos de atención contarán con presencia ministerial por lo que se busca conjuntar todos los servicios en un solo lugar y que se atienda a las mujeres y demás víctimas de violencia de género de manera transversal y multidisciplinaria.

La implementación de los módulos contribuirá a erradicar la violencia contra las mujeres, causa en común de la presidenta del Congreso, Geo Bujanda y el presidente municipal, Marco Bonilla.