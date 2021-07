La ciclista Jessica Salazar, especialista en pruebas de velocidad, anunció su rechazo a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de Ómnium, cuya característica es la de ser de resistencia, en la cual fue inscrita por el Comité Olímpico Mexicano (COM), pues esa no es su especialidad.

Por medio de un video que la atleta compartió en redes sociales explicó: “hace un mes me enteré que no sería titular en ciclismo de velocidad en los Juegos Olímpicos por una decisión fundamentada en criterios poco claros de selección por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo. Ayer me enteré por medio de redes sociales del COM que he sido inscrita en la prueba del ómnium”.

Salazar explicó que ella no había sido notificada ni por la Federación Mexicana de Ciclismo y ni por el Comité Olímpico Mexicano y agregó que no aceptaría esa plaza: “lo que hoy quiero comunicar es que rechazo formalmente la nominación a participar en los Juegos Olímpicos en la prueba del ómnium, ya que va en contra de mi ética y de mis valores como deportista y persona”.

En la grabación, la ciclista mexicana menciona que su colega Yareli Salazar es quien debería ocupar ese lugar pues obtuvo los puntos necesarios para estar en el ranking, sin embargo, esa plaza se le había asignado a Victoria Velasco.

Jessica Salazar también explicó la razón por la que no puede participar en ómnium: “para los que no son conocedores y podrían pensar en que pudiera asistir a competir en una prueba que no es la mía, en caso de competir sería el equivalente a hacer correr a Usain Bolt un maratón; y mi propósito no es ir de turismo ni hacer uso de un recurso indebidamente, sino poner el nombre de México en alto y hacer sonar nuestro himno nacional”.

La atleta quien ha sido número uno en el ranking mundial en varias ocasiones y tiene el récord mundial en la prueba de 500 metros contra reloj, informó que desde que se enteró que no participaría en la justa olímpica, presentó una denunciante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la cual que encuentra en proceso.

La Federación Mexicana de Ciclismo inscribió en las pruebas de ciclismo contra reloj a las atletas Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola y a Salazar la había puesto como suplente. Por otro lado, la Unión Ciclista Internacional (UCI) rechazó a Victoria Velasco en la prueba ómnium y el COM decidió inscribir a Jessica en esa plaza.

Tras la publicación del video de Jessica Salazar, la Federación Mexicana de Ciclismo informó que finalmente la ciclista sí acudiría a Tokio 2020, en un comunicado informaron que se le aplicará la prueba de COVID-19 el 23 y 24 de julio para que pueda volar a Japón el 26 y participar en una prueba de velocidad.

Lo que no especifican es lo que sucederá con Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola pues alguna de las dos se quedaría sin plaza para competir. Hasta este momento Jessica Salazar no se ha pronunciado sobre el informe de la Federación Mexicana de Ciclismo.