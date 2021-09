A un día de que venza el plazo en la primera región para inscribir a personas de 65 años a la Pensión para el Bienestar, en varios de los módulos de atención la afluencia fue baja, comparada con las jornadas anteriores en las que se recibía a más de mil solicitantes.

Encargados de algunos centros de registro señalaron que en el arranque de este empadronamiento, a partir del 9 de agosto, fue cuando llegaron más solicitantes, pero ahora, en alcaldías como la Cuauhtémoc y Venustiano Carranza donde ya alcanzaron las metas de inscripción de entre 14 mil y 17 mil pensionados, acuden entre 100 y 300 personas al día, incluyendo a aquellos que realizan otros trámites, como reposiciones o resolver inconsistencias en las formas de pago.

La Secretaría de Bienestar informó a La Jornada que hasta el 10 de septiembre se han atendido a 245 mil personas en la Ciudad de México. Cabe recordar que la dependencia federal amplió el periodo de registro, que originalmente concluía el 5 de septiembre, al día 12 del mes en curso. A partir del bimestre julio-agosto aumentó la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 2 mil 700 a 3 mil 100 pesos.

En un recorrido, se observó que los módulos ubicados en la Alberca Olímpica Francisco Márquez, en la alcaldía Benito Juárez; en el monumento a Lázaro Cárdenas y a la Revolución, en la Cuauhtémoc, así como el instalado en la sede de la alcaldía de Venustiano Carranza, los adultos mayores no hacían filas de espera, sino que eran atendidos en un lapso de 30 minutos.

Entre quienes acudieron al módulo del Monumento a la Revolución está Carlos García Bustamante, de 71 años, quien manifestó su sorpresa al ver que no había fila para entrar.

“Cuando llegué, dije: ‘¡En la torre!, ya no va a haber nada’. Pensé que iba a salir quién sabe hasta qué hora, pero fue luego luego”; no obstante, García compartió su molestia porque él ya estaba registrado hace tiempo, pero sin explicación, desde noviembre pasado dejó de recibir su pago. Lo peor es que me dijeron que no me van a reponer el dinero. Yo de esto vivo y ahora debo 9 mil pesos, ¿de dónde los voy a sacar?, expresó.

Lorenzo Álvarez, de 65 años, asistió a temprana hora a la Alberca Olímpica Francisco Márquez. Platicó que para él es muy importante obtener este apoyo gubernamental debido a que tiene problemas de salud y así podrá pagar sus gastos médicos. Reconoció la atención que recibió por el personal, y refirió que ahora le queda esperar ya que, según le dijeron, el tiempo estimado para que le entreguen su tarjeta es de tres a cuatro meses.

