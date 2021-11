By

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que en el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) no habrá mucha variación y tendrá que ser igual para todas las viviendas.

Destacó que buscando proteger a las familias más vulnerables, no se puede elevar el recaudo por este concepto, por lo que no habrá mucha variación, y ante ello las viviendas más grandes resultarán con mayor beneficio para no perjudicar a las casas pequeñas.

“Es lo que estamos cuidando, no dañar a las viviendas pequeñas, según nuestros cálculos nos quedaremos igual, los lotes baldíos aumentan poco y la industria también, habrá gente que le bajará mucho y a otros poco, pero no hay mucha variación”, expuso.

En otro tema, el alcalde dijo que el Gobierno Municipal está en la mejor disposición de apoyar la diversificación de la economía local, sin embargo, es necesario que el sector empresarial oriente al municipio respecto a cómo puede ser facilitador y los inversionistas privados se puedan desarrollar.