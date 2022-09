Un hombre de Aguascalientes identificado como @mauricio5025 en TikTok contó que compró una chamarra de segunda mano en $50 pesos y cuando la comenzó a revisar descubrió que había miles de pesos escondidos.

Fue el 31 de agosto cuando el sujeto compartió el video en el que muestra la prenda y menciona que en un compartimento encontró $13 pesos, por lo que pensó que al final le había salido más barata, sin embargo, luego mostró una bolsa en el interior la cual tenía mucho dinero.

El hombre comenzó a sacar varios billetes de $500 e incluso algunos de $1000, mientras comentaba: “estos son los ahorros de una persona porque es mucho dinero, es mucho dinero, estos son los ahorros de quien me la vendió”.

“Yo sé que no debería de sacarlo, ahorita voy a ir a regresar esto porque, imagínate, es mucho dinero”, continuó y agregó: “aquí como moraleja es siempre revisen lo que venden”.

Después publicó otro video en el que contó que había regresado el dinero a quien le había vendido la chamarra: “quiero platicarles algo que me llena de orgullo, quería grabarles cómo estuvo todo, pero se me olvidó el celular, me puse muy nervioso y se me olvidó”.

El hombre narró que le dijo a la señora que traía una sorpresa y le enseñó el dinero, pero aclaró que ella no sabía de la procedencia de los billetes, sin embargo, agradeció que se los diera, “ya platicando me dice que su esposo acaba de fallecer y pues que ahorita estaba buscando sacar un dinerito para poder sobrellevarla porque la dejó con dos niños”.

También dijo que se sentía bien por lo que hizo: “estoy muy orgulloso porque hasta cierto punto ayudé a una persona, aunque realmente no sé cómo decirlo, porque ese dinero de todas formas eres de ellos, pero no sabían que contaba con él”.

Igualmente comentó que se vio tentado a quedárselo: “sé que lo que hice fue lo mejor, no les miento, tuve la tentación de quedármelo, ‘ya es mío, ya pagué’, pero realmente no soy de esas personas. Me siento muy orgulloso de lo que hice”.

Finalmente, expresó: “bueno con dos o tres cabrones que seamos honrados, que tengamos un poco de moral, no saben lo felices que pueden llegar a hacer a otras personas”.

Su publicación recibió comentarios como: “apuesto a que si hubieras dicho que nada más eran $500 pesos también te hubieran dicho que era de ella”, “amigo, es México, a cualquier persona que le hables de dinero te va a decir hasta la más lastimosa historia para que le creas, pero ojalá sea verdad”, “tuviste toda la intención de hacer el bien, desafortunadamente en este país la gente no es honesta así que ojalá si haya sido cierto”, “obviamente el dinero no era de la persona que te lo vendió, lo hubieras donado a una asociación si no querías quedártelo”.