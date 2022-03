Esta mañana dio inicio la campaña de donación altruista de sangre, organizada por el Municipio, en donde los primeros donadores fueron elementos de Protección Civil pertenecientes al Departamento de Bomberos, de Rescate y personal de la Unidad Médica Municipal Santiago Troncoso, entre otros ciudadanos.

La directora de Salud destacó la importancia de iniciativas como esta que buscan informar a la ciudadanía sobre la donación de sangre y su relevancia para salvar la vida de otras personas.

Comentó que las aportaciones que se reciban este día beneficiarán al Banco Regional de Sangre en Ciudad Juárez, a fin de que la institución cuente con suficientes cantidades hematológicas para apoyar a la comunidad.

Por ello, hizo una invitación a la ciudadanía para que participen en esta iniciativa que tendrá lugar hasta la 1:30 de la tarde en las oficinas de la Dirección General de Protección Civil en la avenida Heroico Colegio Militar.

Los interesados deben de cumplir con diversos requisitos, entre ellos, acudir en ayuno de al menos ocho horas, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 54 kilos, no haber padecido hepatitis, no haber tenido cirugías, embarazo o lactancia en los últimos seis meses, no tener tatuajes, perforaciones o depilación por electrolisis en los últimos 12 meses, no desvelarse, no haber donado sangre en los últimos dos meses, no estar ingiriendo medicamento y no padecer diabetes.

Además, deberán abstenerse de acudir las personas que hayan presentado síntomas de COVID-19 durante los últimos 15 días, como dolor de garganta, malestar estomacal, fiebre, dificultad para respirar, tos o dolor de cabeza.

Para más información el interesado puede comunicarse a la Dirección de Salud, mediante el número de teléfono 656- 737-0717.