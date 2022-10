El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que, aunque tiene muchos achaques en su salud, con la fuerza que le queda va a terminar la transformación de México.

Lo anterior lo dijo al inaugurar la sucursal del Banco del Bienestar en Mitla, Oaxaca, ante simpatizantes que le pidieron la reelección, a lo que López Obrador dijo que no, que sufragio efectivo, no reelección.

“Además, tienen razón mis adversarios, ya tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza, miren, vamos a terminar la transformación de México”, expresó ante la ovación de los asistentes.

Esto luego de que el jueves por la noche se revelaron informaciones sobre la salud de López Obrador tras un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por un grupo denominado “Guacamaya”, mismas que fueron confirmadas por el mandatario un día después.

De acuerdo con los documentos obtenidos por los hackers y divulgados por Carlos Loret de Mola, el mandatario federal sufrió angina de pecho inestable de alto riesgo el pasado 2 de enero mientras estaba en su finca de Palenque, Chiapas, por lo que fue trasladado al Hospital Central Militar de urgencia.

“Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo’, les pedí unos días y en eso me dio covid y tuve que esperar a que pasara el covid y ya fui al hospital y ya me hicieron el cateterismo”, reconoció el mandatario federal.

Durante el evento en Mitla de este domingo, López Obrador dijo que, aunque no les agrade a muchos, han trabajado muy bien con la administración del gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat.

