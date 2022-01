El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya está saliendo de su segundo contagio de covid-19 y lo está haciendo sin tomar algún tratamiento especial sino con paracetamol, Vaporub, miel con limón para el ardor de garganta y “no están de más las caricias”.

En su cuarto día de contagio, el mandatario transmitió un mensaje desde su oficina en el que aseguró que la variante ómicron produce síntomas leves como los de una gripe y por tanto consideró que al pasar esta etapa de contagios “expansivos”, se podrá regresar a la normalidad en el país.

“Yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que con Vaporub, pues sí. Cuando era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripa y mi mamá nos ponía Vaporub en el pecho y en las plantas de los pies y así nos acostábamos y en los pies nos ponía unos calcetincitos”.

“Bueno, esos remedios y miel para la garganta y un poco de limón con eso sale uno adelante, además, no están de más las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos, entonces, con cuidado nada más de no contagiar, pero no hay gravedad”, explicó.

Aseguró que no ha tomado ningún antiviral que combate el covid-19 porque estos están recomendados principalmente para quienes tienen enfermedades crónicas y para los adultos mayores.

En su asilamiento parcial, López Obrador dijo que únicamente tuvo síntomas leves equivalentes a una gripe y en ningún momento padeció calentura, dolor de cabeza o falta de oxigenación. Lo único fue la ronquera y el ardor de garganta “que por ciento ya se me está quitando”.

“Esta pandemia va de salida”

“Entonces me da mucho gusto porque esto significa que esta pandemia va de salida, todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones, pero no están aumentando mucho y lo más importante no vamos a tener más fallecimientos.

Y después de este periodo de contagio que eso sí es expansivo vamos todos a regresar a la normalidad, eso lo quería compartiré con ustedes, llevo cuatro días, ya estoy bien, desde luego si me hago la prueba voy a volver a salir positivo, pero ya no tengo síntomas que me puedan preocupar”, remarcó.

Acompañado de los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Gobernación, Adán Augusto López, el Presidente agradeció las muestras de apoyo de mandatarios de otros países así como de sus simpatizantes.

“Muchísima gente que, con sus rezos, oraciones, bendiciones, los libres pensadores con interés de que me recupere, mucha gente de todos los sectores, clases sociales y muchas gracias a los presidentes de otros países, el del Perú, de Cuba, el primer ministro Canadá, Bolivia y otros más muchas gracias por preocuparse”.

Milenio