By

Con Información de www.HBMNoticias.com

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, lamenta la cobarde agresión hacia nuestra compañera Susana Mendoza Carreño, quien es la representante de nuestra agrupación, en la zona Costa Norte del Estado de Jalisco, y quien este viernes 01 de julio, fue víctima de la violencia que se vive en nuestro estado y en todo el país.

Las agresiones contra los periodistas no cesan, y en lo que va del año 2022, se han registrado 12 lamentables asesinatos de compañeros que murieron por hacer su trabajo, el de informar a la sociedad. Nuestra compañera Susana se encuentra grave de salud, pero afortunadamente, según los primeros informes médicos, está fuera de peligro. Esto, gracias a la oportuna intervención médica que recibió, pues sufrió dos lesiones de gravedad, con un arma blanca, tanto en el cuello como en el abdomen.

Estos hechos, nos tienen profundamente consternados, pues la violencia sigue en aumento. Por lo anterior, exigimos al gobierno municipal, estatal y federal, que no descarten la posibilidad de que haya sido una agresión directa por el ejercicio de la libertad de expresión, y no solo se investigue el robo a su camioneta particular.

Igualmente pedimos al gobernador Enrique Alfaro, que se apliquen todos los protocolos de seguridad y protección a periodistas a favor de nuestra compañera Susana Mendoza Carreño, hasta que la vida de ella y la de su familia, puedan estar fuera peligro.