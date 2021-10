By

La Coordinación General de Seguridad Vial dio a conocer que durante el mes de septiembre 117 conductores en algún grado de alcohol, se vieron involucrados en accidentes vales, registrándose durante el mes 530 accidentes.

Indicó que, en el total de accidentes, se registraron diez perdidas de vida, mientras que la mayoría de los accidentes se registró cuando los conductores intentaron cambiar de carril sin tomar las precauciones necesarias.

Directivos de la dependencia exhortan a la ciudadanía a conducir con precaución, no combinar el volante con el alcohol, no exceder los límites de velocidad, respetar los señalamientos viales y las indicaciones de los agentes, así como no manipular el teléfono celular durante los trayectos.