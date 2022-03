La presidenta del DIF, Rubí Enríquez, informó que la agenda de acciones contempladas fue creada colectivamente y con ellas brindarán atención y servicio a la comunidad, a fin de ofrecer espacios para la reflexión que permitan evaluar el avance en materia de igualdad sustantiva que han alcanzado las mujeres.

Señaló que las actividades darán inicio el 8 de marzo con la conferencia “Mitos del Amor Romántico”, que se ofrecerá en el Auditorio Municipal Benito Juárez a las 9:00 de la mañana, mientras que a las 10:00 se efectuará el izamiento de bandera alusivo al 8 de marzo en la Estación Riberas del Bravo.

Ese mismo día, a las 11:00 de la mañana, será la conferencia a través de la plataforma digital Zoom Resiliencia y ciudades desde la perspectiva de las mujeres; a las 12:00 del día se entregará la Presea Kirá en el Centro Municipal de las Artes (CMA); a las 13:00 horas se desarrollará la conferencia “La gorda fitness” en el Auditorio Municipal Benito Juárez y a las 15:00 horas la conferencia “Mitos y realidades del acoso callejero”.

El miércoles 9 de marzo llevarán a cabo la Feria de la Salud para las Mujeres en la explanada del Instituto Municipal de las Mujeres, en la zona Centro de la ciudad, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y en el mismo lugar se presentará un programa artístico y abrirán un módulo para atención de pediculosis.

La presidenta del DIF Municipal indicó que el viernes 11 de marzo también se realizará la ceremonia y develación de la placa “Mujer Ilustre 2022” en la Rotonda de las Mujeres Ilustres; el sábado 12 de marzo será la Cruzada Comunitaria por las Mujeres en el Parque El Jarudo, a partir de las 9:00 del día y hasta las 2:00 de la tarde.

Anunció que para el domingo 13 de marzo se llevará a cabo la Carrera de Mujeres en el parque El Chamizal, así como una serie de actividades para toda la familia como zumba, expo venta de productos elaborados por mujeres, ludoteca, cuentacuentos, ciclovía y módulos informativos por parte de las dependencias municipales, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

También informó que por parte del Desarrollo Integral de la Familia se contará con módulos de orientación psicológica para toda la familia, inscripción a programas de asistencia alimentaria y aparatos funcionales, así como inscripciones a programas de acompañamiento académico y recepción de solicitudes para apoyos económicos para centros de bienestar infantil.

Las actividades continuarán el jueves 24 de marzo con el “Festival de los Mundos”, en la acequia madre, de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y el viernes 25 de marzo el Foro de Mujeres y Trabajo, en el Instituto Municipal de las Mujeres, a las 4:00 de la tarde.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia, refirió que estas actividades son un pretexto para encontrarse las mujeres unas con otras, por lo que en esta ocasión estarán reflexionando y acompañándose para hablar de las violencias que han vivido en los ámbitos donde se desarrollan.

Señaló que la conmemoración también brinda la oportunidad de analizar los rezagos históricos y estructurales que dificultan el pleno acceso a los derechos de las mujeres y la oportunidad para analizar cómo abatir estas problemáticas desde el Gobierno.

Como parte de las actividades de sensibilización y transversalización de la perspectiva de género, dentro de la administración municipal estarán entregando a todas las dependencias municipales material con información sobre la conmemoración del 8 de marzo.

“Esta fecha nos invita a reflexionar de qué manera podemos contribuir en la construcción de una ciudad y una sociedad más justa y equitativa de las mujeres”, dijo Urrutia.

Por su parte, la regidora Patricia Mendoza, coordinadora de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, consideró que es importante reflexionar sobre todas las mujeres que dieron su vida para que las nuevas generaciones tengan derechos.

“No me felicites ni me regales flores, ni chocolates, luchemos juntas por nuestros derechos, la finalidad es defender los derechos de las mujeres, derecho al voto, a la participación política, al trabajo, educación, salud, desarrollo, a una vida libre de violencia, derechos sexuales, derecho a decidir, de elegir la reproducción, a renunciar, a la igualdad, derecho a que estas desigualdades no lleguen a lo que vivimos, a los feminicidios, no es día de fiesta sino de lucha y protesta”, resaltó.