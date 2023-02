By

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que presentará una demanda contra César de Castro, abogado de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien lo involucró en presuntos sobornos de los que después de retractó.

López Obrador instruyó la semana pasada a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que analice el procedimiento para presentar la denuncia por “daño moral” contra De Castro, pues intentó “calumniar” al presidente de México.

“Sí, está decidido, pero estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí”, dijo el mandatario sobre la demanda contra César de Castro. “Fíjense si no me va a extrañar el juicio, cuando al final de cuentas yo fui el único señalado. Estoy esperando que me informen cómo sería, en dónde es que procede, si procede…, pero en unos días más vamos a saber. Aquí yo les informo”, dijo al ser cuestionado sobre la posible denuncia.

El jueves pasado -última audiencia en el juicio a García Luna- César de Castro fue cuestionado al respecto al salir de la Corte de Brooklyn, sin embargo, guardó silencio ante la acusación.

Durante los últimos días de la etapa de alegatos del juicio a García Luna, el 14 de febrero, César de Castro interrogó al exnarcotraficante Jesús “Rey” Zambada, testigo de la fiscalía, sobre un supuesto pago de 7 millones de dólares para el ahora mandatario.

Este supuesto pago, según la defensa, se habría hecho a Gabriel Regino cuando era secretario de Seguridad de la Ciudad de México y López Obrador era jefe de Gobierno, a lo que el “Rey” Zambada respondió que recordaba haber pagado dinero para una campaña, pero no para López Obrador.

Por lo tanto, el jueves pasado, el presidente dijo que -además del daño a la investidura presidencial- no permitirá ese tipo de acciones, porque “lo que más estimo es mi honestidad”.

Publimetro