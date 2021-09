By

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que dos vehículos militares mexicanos cruzaron el puente que une El Paso con Ciudad Juárez, México, en la madrugada del sábado.

Informó que los soldados, sus armas y equipo “fueron asegurados por seguridad y procesamiento”, y señaló que los soldados aseguraron que “no se dieron cuenta de que habían entrado a los Estados Unidos”.

Asimismo, destacó que a uno de los soldados mexicanos “se le impuso una sanción civil después de que los oficiales de CBP descubrieron una cantidad de marihuana para uso personal en su poder”.

Los 14 soldados, su equipo y vehículos fueron devueltos a México unas horas más tarde después de que los oficiales del ejército mexicano vinieran a buscarlos.

Las fotos publicadas en las redes sociales mostraban a una media docena de soldados del ejército mexicano con equipo táctico completo sentados al costado de la carretera junto a un puente fronterizo. No estaba claro si estaban esposados.

La Secretaría de Defensa de México no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En el pasado se han producido cruces involuntarios de la frontera por parte de las fuerzas militares mexicanas, pero generalmente en áreas donde la frontera no está claramente marcada, no en los principales puentes fronterizos.