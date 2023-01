Derivado de los trabajos y esfuerzos conjuntos entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, se ha logrado ubicar y recapturar a un total de 16 personas privadas de la libertad, entre ellos, cuatro sin vida, del Cereso de Ciudad Juárez.

No.

NOMBRE ESTATUS

1- Ernesto Alfredo P. C. alias “El Neto”

Sin vida

2- Issac Jesús R. R.

Con vida

3- Iván Daniel Acosta Flores

Sin vida

4- Ever Armando V. G. alias “El Chavelo”

Con vida

5- Luis Carlos Jurado Sandoval

Sin vida

6- Levis Alonso Vera Meléndez

Sin vida

7- Raúl Alfonso L. M., alias “El Pachas”

Con vida

8- Carlos Guadalupe A. A.

Con vida

9- Lucas E. M.

Con vida

10- Joaquín G. P.

Con vida

11- Sergio C. P.

Con vida

12- Ricardo A. M.

Con vida

13- Daniel L. L.

Con vida

14- José Osvaldo E. N.

Con vida

15- José Mario C. H. alias “Mata Policías”

Con vida

16- Julio César M. V.

Con vida

Dentro de los registros, dos hombres fueron individualizados a través de las huellas dactilares que se tienen registradas en el Sistema Afis.

En tanto, los tres órdenes de gobierno continúan con los trabajos y las acciones conjuntas que permitan ubicar y recapturar al resto de las personas privadas de la libertad evadidas.