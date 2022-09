Luego de que esta tarde se registrara un accidente automovilístico en donde se viera involucrado un tráiler que, al parecer era conducido a acceso de velocidad en el poblado de Villa Ahumada, la Fiscalía, zona norte, informó que dentro de las primeras investigaciones se reportan al menos seis personas fallecidas, las cuales aún no han sido identificadas, así como 16 personas lesionadas.

Indicó que el conductor de un tráiler, el cual al parecer manejaba a exceso de velocidad, perdió el control y volcó, impactando varios carros que se encontraban estacionados y finalmente impactándose de lleno en un negocio de venta de burrito en dicho poblado.

Señaló que, al arribo de elementos de la corporación, tuvieron a la vista a un tráiler de color blanco con placas de circulación del Servicio Público Federal, recostado sobre su lado izquierdo, mismo que se encontraba incrustado un restaurante de comida denominado “Tejabán Benito Juárez”.

Asimismo, se localizaron a seis personas sin vida, de las cuales al momento se trata de:

-Femenina no identificada de 55 a 60 años de edad.

-Masculino no identificado de 35 a 40 años de edad

-Masculino no identificado de 30 a 35 años de edad

-Femenina no identificada de 25 a 30 años de edad

-Masculino no identificado de 45 a 50 años de edad

-Masculino no identificado de 40 a 45 años de edad

Además de 16 personas recibieron atención médica en el lugar y cinco fueron trasladados para recibir atención médica, los cuales se reportan en estado de salud delicado.

El conductor de la pesada unidad fue identificado como Saúl A. D., de 44 años de edad, el cual quedó a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.