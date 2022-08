By

Luego de la ola de violencia que se vivió ayer jueves la cual fue generad luego de una riña en el Cereso número 3 y donde se confirma el deceso de tres reos, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que luego de una comunicación con las autoridades de Ciudad Juárez, estas manifestaron que la calma volvió a la ciudad y fueron detenidos a la 1 de la mañana de este viernes, seis miembros del grupo delincuencial “Mexicles” como responsables de la ola de ataques de ayer jueves.

Señaló que luego de la riña en el centro penitenciario, se inició una ola de ataques tanto a civiles como a miembros de otros grupos delincuenciales, lo cual derivó en 9 personas agredidas y asesinadas, entre ellas 4 personas que estaban afuera de un local en Av. Ejército Nacional que pertenecen a una estación de radio, entre ellas un conductor de radio.

Del mismo modo, indicó que se tuvo contacto directo con el Alcalde Cruz Pérez Cuellar, quien manifestó que se h restablecido la calma total de la ciudad, sin embargo, se continuará la persecución de todos los involucrados en este tipo de acontecimientos.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los acontecimientos y pidió “que estos hechos no vuelvan a suceder porque ahora no fue sólo el enfrentamiento entre grupos rivales, esperamos que no se repita porque lo más lamentable es que se disparó en contra de gente inocente”.