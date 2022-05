By

Desde hace un par de semanas, los casos de hepatitis infantil aguda han encendido las alertas en México; sin embargo, lo que hasta ahora se sabe de este padecimiento y su propagación es muy poco. En El Pulso de la Salud —presentado en la conferencia matutina de este martes—, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó lo que se sabe de la enfermedad, los síntomas y cómo se contagia, con base en la evidencia científica.

Los casos de hepatitis aguda infantil en México

López-Gatell confirmó que hasta el momento se tiene el reporte de 21 casos de hepatitis infantil aguda en México: 17 ya estaban en estudio y este lunes se dieron a conocer otros cuatro. El subsecretario aclaró que esta cifra no representa síntomas de alerta, pues no indican que sea una enfermedad de rápida propagación.

‘El análisis de los datos sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación (…) La cantidad de casos identificada es muy pequeña, comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años ocurren de hepatitis para las que sí se conoce una causa (…) No es un patrón de propagación y no parece ser una enfermedad que tenga esas características’, explicó López-Gatell.

Incluso, mencionó que estos casos se identificaron gracias a que México se encuentra en un protocolo de búsqueda y estudio para contribuir a entender la causa de esta enfermedad. ‘Una cosa es casos que van surgiendo y que pudiera ser un número inusual (no es el caso), y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio para contribuir a entender la causa’, agregó.

¿Cómo prevenir la hepatitis infantil aguda? Los síntomas de la hepatitis aguda en niños Orina de color oscuro Cansancio Inapetencia Fiebre Náuseas y vómitos Heces pálidas Dolor abdominal (sobre el hígado) Piel y ojos de color amarillo (ictericia)

‘No hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica (para este tipo de hepatitis)’, dijo el subsecretario.

Explicó que la hepatitis que se está registrando en niños es de causa desconocida. Lo único que se sabe es que el problema empezó en el Reino Unido, pero hasta el momento, ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o descartar la causa; ‘no se puede asegurar o descartar que sea infecciosa’, menciona.

La hepatitis aguda es una enfermedad de evolución acelerada y puede ser causada por múltiples razones, las más comunes son los virus. López Gatell explicó que existen virus específicos que inflaman el hígado. Son distintos tipos de virus y se han clasificado por letras: hepatitis A; hepatitis B y C; hepatitis D y E.

