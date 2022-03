Tras los operativos realizados ayer y el miércoles pasado en los muncipios de Monterrey y Santiago, el secretario de Seguridad del Estado, Aldo Fasci Zuazua, admitió la detención de un policía en activo de la Fuerza Civil, así como de ex elementos de la Marina y el Ejército Mexicano, respectivamente.

No obstante, el funcionario estatal adelantó que habrá más detenciones de este tipo y pidió a la ciudadanía no alarmarse por ese tema, ya que sí están actuando en consecuencia.

En ese sentido, Fasci Zuazua aceptó que hay infiltraciones por parte de un grupo delictivo en las corporaciones policiacas, pero no dio detalles del mismo.

“Para empezar, va a haber muchas detenciones. Como ya les había dicho hay mucha infiltración y es este grupo el que está infiltrando, entonces, va a haber bajas y detenciones, ya las está habiendo. Ayer entre los detenidos también hay ex policías, ex soldados y ex marinos, y el tema es que también hay activos.

“Entonces, le pido a la ciudadanía que no nos asustemos por eso, asustémonos si no detenemos a nadie, asustémonos si no hacemos nada porque acuérdense de la ley de plata o plomo, o cooperas o te mato. Entonces muchos acceden a cooperar, la mayoría no, y eso nos hace mucho daño, pero más daño nos hace si no hacemos nada. Ahí es en donde se provoca el daño al no hacer nada y qué bueno que ya tengamos detectados a muchos y vamos a detener a más”, advirtió.

En tanto, pidió a la población apoyar a las autoridades en esta labor de limpiar las corporaciones policiacas, en lugar de criticar a las mismas.

“Tenemos que apoyar a los buenos que atraparon a los malos porque si a esas vamos, pues es igual de malo (decir): ¡Oiga es que para eso son las pruebas de confianza y es un policía! Estoy de acuerdo, pero hay infiltrados en todos lados, entonces lo que tenemos que hacer es detenerlos y esas nuestra función”, agregó.

